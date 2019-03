Tutti gli appuntamenti per la festa della donna

F1 - GP d’Italia a rischio nel 2020? Monza può restare fuori dal calendario - Tutti gli scenari : Monza rischia di restare fuori dal calendario del Mondiale F1 già a partire dal 2020. Il GP d’Italia sembra sempre più a rischio come rivelano le anticipazioni di it.motorsport.com. Liberty Media sta spingendo per chiudere rapidamente un nuovo contratto con l’ACI ma il Presidente Angelo Sticchi Damiani ritiene che non sia più sostenibile avere un debito importante ogni anno. Chase Carey, presidente di Liberty, e lo stesso Sticchi ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Rossi/Carambula in tabellone principale - Tutti gli accoppiamenti del main draw : Rossi/Carambula in, Traballi/Zuccarelli out con una buona dose di sfortuna per il sorteggio. La coppia italiana al via delle qualificazioni maschili, all’esordio assoluto come binomio nel World Tour, ha centrato al primo colpo la qualificazione al tabellone principale del torneo 3 Stelle di Sydney, raggiungendo le altre due coppie italiane già inserite nel tabellone principale maschile, Abbiati/Andreatta e Ranghieri/Caminati. Dopo aver ...

La funzione Smart Compose di Gmail è ora disponibile su Tutti gli smartphone Android : La funzione di Smaert Compose di Gmail, finora esclusiva per i Pixel 3, è ora disponibile per tutti gli utenti Android. L'articolo La funzione Smart Compose di Gmail è ora disponibile su tutti gli Smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Da Torino un appello a Tutti gli artisti del mondo : "Diamo voce alla difesa degli animali" : Ad aprile a Torino un incontro di musicisti pittori, poeti, sceneggiatori dall'Italia e all'estero contro ogni differenza

Lo chef statunitense Mario Batali ha ceduto le quote di Tutti i suoi ristoranti alla famiglia Bastianich : Lo chef statunitense Mario Batali ha ceduto le quote di tutti i suoi ristoranti alla famiglia Bastianich, dopo che un anno fa diverse donne lo avevano accusato di molestie sessuali. Nel 1998 Batali fondò insieme all’imprenditore Joe Bastianich il Batali & Bastianich

Chiara Ferragni e la foto con Fedez sul letto - ai fan non sfugge un dettaglio che spiazza Tutti : «Che schifo» : Chiara Ferragni e la foto con Fedez sul letto. Ai fan non sfugge un dettaglio, che definiscono inquietante: «Che schifo». I Ferragnez tornano a far parlare di loro. L'influencer...

Tutti contro Corona - ma Riccardo Fogli è davvero una vittima? : È bastato un videomessaggio di Fabrizio Corona sulle presunte corna di Karin Trentini al marito Riccardo Fogli, che si è messo a nudo all'Isola dei Famosi, a scatenare una tempesta di reazioni. Eva ...

Isola dei famosi - dramma Riccardo Fogli. La decisione Mediaset : "Tutti licenziati" : "A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato". Lo comunica Mediaset in una nota ufficiale. Gli autori sono

Strada contro Tutti : "Salvini? Aiuti gli immigrati. I 5 Stelle? Mediocri" : Nel 2013, Gino Strada era tra i candidati alle primarie online del Movimento 5 Stelle per scegliere la persona da votare in aula per le elezioni del presidente della Repubblica. A quei tempi il fondatore di Emergency e Beppe Grillo erano in ottimi rapporti, ma nel giro di qualche anno è cambiato tutto. E i grillini, da speranza per la democrazia italiana, si sono trasformati in "mediocri" che "alle prossime elezioni prenderanno un'altra ...

Portogallo - il viaggio perfetto per Tutti gli amanti del vino : ecco il soggiorno che vi permetterà di dormire all’interno di una “botte” [FOTO] : 1/12 ...

Dopo la morte di Keith Flint i Prodigy cancellano Tutti gli show con effetto immediato : Dopo la morte di Keith Flint, sopraggiunta il 4 marzo e annunciata dalla stessa band, i Prodigy cancellano tutti gli show programmati con un annuncio ufficiale pubblicato su Twitter. L'effetto è quello immediato, quindi non vi sarà alcuna possibilità di vedere la band di Smack my bitch up e Firestarter dal vivo. La morte del frontman ha scosso l'intero mondo della musica e sulla sua scomparsa si sono pronunciati artisti come Tom Morello, Brian ...

Tutti i dettagli della patch 8.01 di Fortnite : Tesoro Sepolto - modalità a tempo Coppie Slittanti e molto altro : Come annunciato nelle scorse ore è tempo di aggiornamenti per Fortnite con il lancio della patch 8.01 che naturalmente introduce diverse novità tra oggetti, modalità e vari bug fix.Trovate il changelog completo sul sito ufficiale dedicato al gioco mentre qui di seguito trovate le novità principali: Tesoro Sepolto Leggi altro...

Oscar 2019 - Tutti i vincitori : Green Book è il miglior film : Al Dolby Theatre di Los Angeles, va in scena la 91esima Notte degli Oscar. Trionfo per Green Book, premiato come miglior film, mentre Olivia Colman e Rami Malek sono stati proclamati migliori attori. Il film di Peter Farrelly vince su Roma, che comunque porta a casa tre statuette. Ecco l'elenco dei vincitori:

Dal fallimento alla rinascita. Una coppia ha comprato l'azienda in declino e ha riassunto Tutti gli ex colleghi : La storia, almeno inizialmente, è una di quelle che già si conoscono e che nella maggior parte dei casi non hanno un lieto fine. Ma non è certo questo il caso. Nel 2017, a Bergamo, l'azienda 3B Meccanica srl è fallita e i dipendenti hanno rischiato di perdere il proprio posto di lavoro dopo tanti anni di servizio. Ma una mattina l'intuizione: "Visto che non si trovano acquirenti, perché non ce la prendiamo tu e ...