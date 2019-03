ilfogliettone

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il gigante delle telecomunicazioni cinesepassa al contrattacco e cita in giudizio gli Stati Uniti per il bando sull'utilizzo dei proprie servizi da parte delle agenzie federali. L'annuncio e' arrivato dal presidente di turno del gruppo, Guo Ping, dalla sede centrale del colosso cinese, a Shenzhen, che ha accusato gli Usa anche di aver hackerato idella societa' e rubato email. Per, una parte della legge voluta dal presidente Donaldper bandire ladella societa' cinese e' "incostituzionale" e "il Congresso degli Stati Uniti ha ripetutamente fallito nel produrre qualsiasi prova a supporto delle restrizioni sui", secondo le parole del dirigente. "Questo divieto non e' solo contrario alla legge, ma impedisce adi operare in una competizione equa, danneggiando, in ultima analisi, i consumatori statunitensi", ha ...

ilfogliettone : Trump hachera server e bandisce prodotti e tecnologia, Huawei fa causa agli Usa: 'Incostituzionale' -… -