Trump contro gli studenti nella bolla

Anche il Senato voterà contro Trump sul muro con il Messico : 4 Senatori appoggeranno la mozione dei Democratici per bloccare lo stato di emergenza voluto da Trump, che sarà costretto a mettere il primo veto della sua presidenza

Commercio - Trump contro l'India : ANSA, - WASHINGTON, 5 MAR - Donald Trump apre un nuovo fronte contro l'India. Mentre l'accordo sui dazi con la Cina appare vicino il presidente Usa in una lettera al Congresso annuncia che intende ...

Commercio - Trump contro l'India : WASHINGTON, 5 MAR - Donald Trump apre un nuovo fronte contro l'India. Mentre l'accordo sui dazi con la Cina appare vicino il presidente Usa in una lettera al Congresso annuncia che intende porre fine ...

Commercio - Trump contro l'India : ANSA, - WASHINGTON, 5 MAR - Donald Trump apre un nuovo fronte contro l'India. Mentre l'accordo sui dazi con la Cina appare vicino il presidente Usa in una lettera al Congresso annuncia che intende ...

C'è una nuova indagine contro Trump : DALL'ITALIA “È criminale fermare i bandi per la Tav”, ha detto Zingaretti al termine dell’incontro avuto a Torino con il governatore Sergio Chiamparino. “L’Italia deve ripartire: abbiamo alle nostre spalle nove mesi di propaganda. La Tav è un simbolo di come non ci si deve comportare rispetto all

L’ultima offensiva di Trump contro l'Opec : Roma. Il presidente americano Trump è pronto alL’ultima offensiva contro l’Opec, il cartello dei paesi produttori di petrolio. L’ennesimo capitolo del confronto che ormai due anni fa, a partire dal suo insediamento alla Casa Bianca, il presidente Usa ha ingaggiato contro il cartello di Vienna. Nel c

Il primo singolo di Madonna dal nuovo album sta arrivando : sarà un manifesto politico contro Trump? : Già atteso lo scorso anno, il primo singolo di Madonna dal nuovo album di inediti dovrebbe uscire prossimamente, visto che il videoclip è già in lavorazione. A confermarlo è un fotografo che ha lavorato con la Regina del Pop nelle ultime ore e che ha rivelato come la popstar sia in piena attività in vista del suo ritorno sul mercato discografico, già annunciato lo scorso anno in occasione del sessantesimo compleanno della Ciccone. Madonna ...

Vertice Usa-Nord Corea - Trump e Kim si sono promessi un nuovo incontro - : Dopo la mancata intesa ad Hanoi sulla denuclearizzazione, la Kcna fa sapere che continueranno "dialoghi produttivi per risolvere le questioni discusse al summit" in Vietnam. Il presidente Usa: "Forse ...

Vertice Usa-Nord Corea - Trump e Kim si sono promessi un nuovo incontro - : Dopo la mancata intesa ad Hanoi sulla denuclearizzazione, la Kcna fa sapere che continueranno "dialoghi produttivi per risolvere le questioni discusse al summit" in Vietnam. Il presidente Usa: "Forse ...

Vertice Usa-Nord Corea - Trump e Kim si sono promessi un nuovo incontro - : Dopo la mancata intesa ad Hanoi sulla denuclearizzazione, la Kcna fa sapere che continueranno "dialoghi produttivi per risolvere le questioni discusse al summit" in Vietnam. Il presidente Usa: "Forse ...

Trump-Kim - promessa nuovo incontro : PECHINO, 1 MAR - Kim Jong-un e Donald Trump si sono promessi di incontrarsi ancora malgrado l'esito del summit di Hanoi: i leader, riporta la Kcna, hanno concordato di continuare a discutere i "...

KIM-Trump : INCONTRO TERMINATO - NON C'È ACCORDO/ Il tycoon 'Summit molto produttivo' : Termina prima del previsto l'INCONTRO fra Donald Trump e Kim Jong-un. Il presidente degli Stati Uniti parla comunque di summit molto produttivo

Denuclearizzazione - accordo in salita. Trump : 'Incontro con Kim produttivo ma troppo presto per firmare qualcosa' : Hanno discusso "dei vari modi per far avanzare la Denuclearizzazione e i concetti basati sull'economia". La conferenza stampa del presidente americano è stata anticipata, quando invece era prevista ...

Qualcosa è andato storto nell’incontro fra Trump e Kim Jong-un : Dopo ore di trattative nel secondo giorno dei negoziati in Vietnam, entrambi se ne sono andati senza fare dichiarazioni