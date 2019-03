Trento Si inizia a pensare alla prossima estate

Pallavolo – La Revivre Axopower carica per la sfida contro Trento : inizia la scalata per Milano : Milano vuole rimanere attaccata al treno delle grandi. Domani sera arrivano al PalaYamamay di Busto Arsizio i campioni del mondo di Trento per la decima del girone di ritorno inizia la scalata per la Revivre Axopower Milano: non solo perché domani sera, alle ore 18.00 al PalaYamamay di Busto Arsizio, arriva l’Itas Trentino per la decima giornata del girone di ritorno di Superlega, ma soprattutto perché domani inizia un percorso impervio in ...