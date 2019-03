Trapani | inchiesta ' Scrigno' | torna l' ombra della massoneria in Sicilia

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Continua a tutto spiano l'indagine denominata "", che qualche giorno fa ha portato, nel trapanese, all'arresto di 25 persone, incluso anche un ex deputato regionale del Pd, Paolo Ruggirello. L'operazione, condotta dalla Dda di, che ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Procura di Palermo, contesta agli arrestati i reati di associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e danneggiamento. Reati gravissimi, per i quali, come ricordavamo in un nostro precedente articolo, sono finiti i vertici del mandamento die alcuni esponenti di presunte famiglie "mafiose", quali i Paceco e i Marsala. E in tutto questo, ancora una volta, l'associazione iniziatica nota come, sembra avere un ruolo di primo piano.Il ruolo dei massoni A chiarire il presunto ruolo di spicco che la(intesa come logge deviate) ...

trapani24h : Inchiesta per assenteismo. Paolo Trapani assolto - ilCiriaco : Trapani calcio all' avellinese De Simone, indagato nell'inchiesta false fatturazioni all'Us Avellino: Lega Pro preo… - ilCiriaco : Trapani calcio all' avellinese De Simone, indagato nell'inchiesta false fatturazioni all'Us Avellino: Lega Pro preo… -