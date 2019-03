Traffico Roma del 07-03-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 07-03-2019 ore 09 : 00 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via Casilina e Tiburtina un incidente che rallenta il Traffico in via della stazione di Cesano siamo a Roma Nord icona metti sul tratto Urbano dell’a24 da Tor Cervara tangenziale est verso Roma ...

Traffico Roma del 07-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CODE SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO SI STA’ IN FILA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, CODE ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E TIBURTINA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ...

Traffico Roma del 07-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CODE SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma. E Traffico IN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO NELLA ...

Traffico Roma del 07-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 7 MARZO 2019 ORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CODE SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma. E Traffico IN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ...

Traffico Roma del 06-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019 ORE 19:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CODE, TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD-CIAMPINO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER IL SOLO Traffico AUTO IN FILA TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE; TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO IN ...

Traffico Roma del 06-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019 ORE 19:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DOPO UN PRECEDENTE INCIDENTE, ORA RISOLTO, VIA DI ACQUAFREDDA È STA RIAPERTA AL Traffico IN DIREZIONE AURELIA IL Traffico È ANCORA INTENSO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO SI STA IN CODA DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA, VERSO SANGIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI AUTO ...

Traffico Roma del 06-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma mercoledì 6 MARZO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI disagi per un incidente in via di acquafredda: la strada è chiusa al Traffico in direzione aurelia altro incidente in via aurelia altezza via casali di santovetti con conseguenti incolonnamenti per l’intenso Traffico incolonnamenti lungo via del foro italico verso via salaria, proseguendo sulla ...

Traffico Roma del 06-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma mercoledì 6 MARZO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI disagi per un incidente in via di acquafredda: la strada è chiusa al Traffico in direzione aurelia altro incidente in via aurelia altezza via casali di santovetti con conseguenti incolonnamenti per l’intenso Traffico incolonnamenti lungo via del foro italico verso via salaria, proseguendo sulla ...

Traffico Roma del 06-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 17:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE NEL TRATTO NOMENTANA-PENESTINA E POI TRA PISANA E AURELIA; TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA GLI SVINCOLI DI ...

Traffico Roma del 06-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 17:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. Traffico IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEL TRATTO NOMENTANA-TIBURTINA AL FORO ITAFLICO TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST, CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI NEI TRATTI, CORSO DI FRANCIA ...

Traffico Roma del 06-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 16:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. C’È Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEL TRATTO NOMENTANA-TIBURTINA IN CITTÀ, CHIUSA AL Traffico VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE AURELIA, E LA CAUSA È UN INCIDENTE CON ...

Traffico Roma del 06-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. SEGNALIAMO IN APERTURA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, E ABBIMO GIÀ CODE TRA LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI E QUELLO DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO; IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO LA TANGENZIALE EST, ABBIAMO CODE PER CURIOSI DAL RACCORSO A VIALE ...

Traffico Roma del 06-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. SEGNALIAMO IN APERTURA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, E ABBIMO GIÀ CODE TRA LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI E QUELLO DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO; IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO LA TANGENZIALE EST, ABBIAMO CODE PER CURIOSI DAL RACCORSO A VIALE ...

Traffico Roma del 06-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B UN INCIDENTE FA RALLENTARE IL Traffico SU VIALE KANT ALL’INTESEZIONE CON VIALE MARX NEL POMERIGGIO PAPA FRANCESCO SI RECHERÀ NELLA CHIESA DI SANT’ANSELMO ALL’AVENTINO, DOVE AVRANNO INIZIO LE CELEBRAZIONI DELLE “CENERI”. AL TERMINE DELLA MESSA DI SVOLGERÀ UNA ...