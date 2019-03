Torna ' Teatro Territorio' nel segno di Achille Campanile

Roberto Bolle Torna al Teatro EuropAuditorium di Bologna : Due date straordinarie rubate al fittissimo calendario di Roberto Bolle per venire incontro alle richieste sempre più pressanti di assistere ai suoi spettacoli. In via eccezionale un cast come sempre ...

Sanremo Young : Mahmood Torna da ospite sul palco del Teatro Ariston : Dopo aver vinto la 69esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood è tornato sul palco dell’Ariston come ospite della serata di Sanremo Young. Un giovane tra i giovani, modello perfetto per i ragazzi in gara che sognano una carriera da cantanti e cantautori. Dopo aver cantato “Soldi”, oramai hit in testa alle classifiche italiane, Mahmood ripercorre la difficile gavetta che lo ha portato sul palco di Sanremo. “Bisogna ...

Giovedì 28 e venerdì 1 marzo Torna Paolo Rossi al Teatro Miela : Gli spettacoli si terranno Giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo alle 20:30 presso il Teatro Miela in Piazza Duca degli Abruzzi 3, 34132 Trieste.

Dado Torna al teatro Tirso con il nuovo show 'Il Super-ficiale' - l'esatto contrario del supereroe : teatro Tirso De Molina, via Tirso 89 Direzione Artistica Achille Mellini Orario spettacoli: merc. giov. ven. ore 21 " sab ore 17,30 e 21 " domenica ore 17,30

Dado Torna al Teatro Tirso con un nuovo show “Il Super-ficiale” : Al Teatro Tirso dal 27 febbraio al 17 marzo 2019 Dado torna al Teatro Tirso con un nuovo show “Il Super-ficiale” e per combattere la faciloneria della società moderna viene convocato per una lezione a tema in una scuola di Cinecittà con lo slogan ” Sembrerà banale, ma una sana educazione è proprio quello che ci può salvare” Lezione alla scuola “I.C. Viale dei Consoli Plesso Aldo Fabrizi” Superficialità e ...

Il Don Pasquale Torna al Teatro Filarmonico di Verona : Nel 1842 Donizetti, che godeva di una fama europea dopo i successi di Anna Bolena , Lucia di Lammermoor , L'elisir d'amore , La Favorita , decise quasi casualmente di cimentarsi in un'opera buffa ...

Beppe Grillo Torna in teatro con lo spettacolo “Insomnia (Ora Dormo!)”. La prima volta andrà in scena a Catania : Attore, comico, uomo politico e personaggio televisivo, Grillo torna in teatro con lo spettacolo “Insomnia (Ora Dormo!)” che per la

Arriva 'Il Re Leone' : la Compagnia Orizzonte Teatro Torna in scena con un nuovo musical : Saranno quattro gli spettacoli in calendario, tutti al Politeama Ruzzi di Vasto: il 30 e 31 marzo e poi il 6 e 7 aprile . In attesa dell'apertura delle prevendite è possibile partecipare al concorso ...

Le mille bolle blu Tornano a Milano al Teatro Libero : A dieci anni dal debutto (al Teatro Montevergini di Palermo nel novembre 2008) Le mille bolle blu, il monologo scritto

Io Sono Danza Torna al Teatro Toniolo sabato 2 marzo alle ore 21 con Smashed - con la coreografia di Sean Gandiini : ... il lavoro dei Gandini Juggling, durante l'ultima decade, è andato dalla ricerca sperimentale sulle funzioni più convenzionali della manipolazione, ai grandi spettacoli-evento in stadi, teatri e ...

Il cinema Torna al Teatro Ristori : torna il cinema al Teatro Comunale Adelaide Ristori, dopo vent'anni 'e in forma sperimentale, con una rassegna - spiega l'assessore alla Cultura Angela Zappulla - che speriamo gradita ai cividalesi'. ...

Anna Bolena - la regina infelice Torna al Teatro dell'Opera : Una donna tradita, che ha rinunciato all'amore ma non alla dignità. Una regina infelice, che sta per perdere tutto, anche la vita. È un atteso ritorno quello di Anna Bolena di Gaetano Donizetti al ...

Letteratura - cinema e musica del Nord Europa a Milano : dal 21 al 24 febbraio Torna 'I Boreali' al Teatro Franco Parenti : A Milano si torna a parlare di Letteratura del Nord Europa. Dal 21 al 24 febbraio torna 'I Boreali', il festival organizzato dalla casa editrice Iperborea, per quattro giorni al Teatro Franco Parenti. ...

Super Bocelli Torna a Napoli : 'Il mio bis al teatro San Carlo' : Dopo tredici anni di lontananza dal palcoscenico del San Carlo, Andrea Bocelli torna nel teatro 'più bello del mondo' con lo stesso programma lirico che eseguirà fra qualche giorno al Metropolitan Opera House di New York, per sfogliare pagine dei massimi compositori italiani e francesi: da Gaetano Donizetti a ...