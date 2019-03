Toninelli arriva in Aula e si siede col M5s. La Russa lo sfotte : “Non tra i banchi del governo? Si prepara ai prossimi mesi” : In Senato sono in corso le dichiarazioni di voto sulla Tav. Ignazio La Russa sta parlando, quando a Palazzo Madama entra il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, nei confronti del quale Pd e Forza Italia hanno presentato una mozione di sfiducia. Il ministro si siede tra i banchi del M5s e La Russa viene interrotto dai colleghi di Fratelli d’Italia: “Ah, è arrivato Toninelli? Bene, vedo che non si siede tra i posti riservati ...

E45 - autovelox posizionati. Domani arriva Toninelli in visita anche a Ponte Buriano : Sono stati posizionati lungo il viadotto Puleto dell'E45 gli autovelox per controllare la velocità, che, dovrà mantenersi entro i 40 km/h. Sul viadottoil traffico riaperto alle 16 di ieri, è scorso ...

Tav - arriva la controrelazione : "Guadagni ci sono" | Toninelli : l'analisi ufficiale è solo quella di Ponti : Pierluigi Coppola, professore di Ingegneria dei Trasporti, ribalta le conclusioni della costi-benefici. Il ministro non ci sta.

Tav - arriva l'analisi costi-benefici. Toninelli : "A Di Maio e Salvini - domani su sito Mit" : Conto alla rovescia per conoscere i contenuti dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione , tema sempre più chiave per i 5 Stelle dopo il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo . "domani ...

Ponte Morandi - al via la demolizione dei resti del viadotto. A Genova arrivano Conte e Toninelli : Il premier Giuseppe Conte e il ministro Danilo Toninelli saranno questa mattina a Genova per assistere alla cerimonia del taglio della trave gerber del moncone ovest del Ponte Morandi che dà ufficialmente il via alla demolizione del moncone. Marco Bucci: “Un passo importante che ha un valore molto simbolico perché verrà giù il primo grosso pezzo di Ponte”.Continua a leggere

Matteo Renzi : “Toninelli non è cattivo - ma non ci arriva. Sulla Tav decide il Parlamento” : Matteo Renzi contro il ministro Danilo Toninelli: "Toninelli non è cattivo, ma proprio non ci arriva. Ieri l'ennesima gaffe sull'A22: ha detto che tornerà pubblica e non sa che è già pubblica. Ma oggi ha fatto peggio. L'Unione Europea ha detto che potrebbe toglierci i soldi della Tav. E Toninelli ha risposto all'UE: qui c'è un Governo sovrano che decide. Falso".Continua a leggere

Tav - arriva il "contro-dossier" della Lega che smentisce i numeri di Toninelli : Le conseguenze del 'No' Secondo uno studio commissionato, nel 2014, da LTF, oggi TELT, la società italo-francese costituita per realizzare l'opera, al Centro di Economia regionale, dei trasporti e ...