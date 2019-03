TFA sostegno 2019 | pubblicati i bandi e costi | aggiornamento del 7 marzo

TFA sostegno 2019 - pubblicati i primi bandi e costi : aggiornamento del 6 marzo : Iniziano ad essere pubblicati i primi bandi sul TFA sostegno 2019 da parte delle Università. Questo sarà solo il primo dei tre corsi previsti per la specializzazione su sostegno. Nei giorni scorsi abbiamo aggiornato regolarmente l’articolo contenente le Università che hanno avvisato della prossima pubblicazione dei bandi. La prima a pubblicarlo è quella della Calabria. bandi TFA sostegno 2019 e costi: elenco in ...

TFA sostegno - pubblicate date degli scritti : in Calabria potrebbe essere il 26 e 27 aprile : La macchina organizzativa del Tfa sostegno ha ingranato la marcia, e dopo la pubblicazione delle date della preselettiva, che si svolgerà il 15 e 16 aprile, via via stanno per essere pubblicati i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte del Tfa. Il tempo stringe, chi pensava che il corso di specializzazione sul sostegno avrebbe avuto tempi organizzativi lenti, si è trovato spiazzato dalla velocità con la quale le Università hanno pubblicato ...

TFA sostegno - test preselettivo : l'accesso si gioca sui numeri di posti messi a bando : Le differenti università stanno continuando a pubblicare i bandi di iscrizione ai corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno. Il 4 marzo sono stati pubblicati i bandi delle Università di messina, Catania e Torino. I candidati che effettueranno le iscrizioni ai corsi dovranno superare tre prove: un test pre-selettivo, una prova scritta e una orale. Il test pre-selettivo prevede di rispondere a sessanta quesiti con cinque opzioni di ...

TFA sostegno 2019 con diploma : chi può partecipare alle prove : TFA sostegno 2019 con diploma: chi può partecipare alle prove In queste ore, intervistato da Radio Padania, il ministro dell’Istruzione Bussetti, ha sottolineato l’attenzione del governo al sostegno degli studenti disabili. L’impegno del governo sul tema, ha ricordato il titolare del Miur, è testimoniato anche dall’organizzazione dei 3 corsi di specializzazione che selezioneranno 40mila insegnanti di sostegno in 3 anni. Il primo dei 3 corsi ...

TFA sostegno - le Università che hanno pubblicato l’avviso - aggiornamento del 5 marzo : Il corso di specializzazione, detto TFA sostegno, ha suscitato molto interesse fra docenti precari e di ruolo. Come anticipato, sono le Università che organizzano i corsi e pubblicano il bando per l’a.a. 2018/19. Per i requisiti di accesso, abbiamo già pubblicato un articolo apposito. Quali Università hanno già pubblicato l’avviso Anche se il decreto è uscito da pochi giorni, alcune Università si sono già attivate e hanno pubblicato ...

TFA sostegno 2019 : requisiti - cosa studiare e costi. Ecco il bando : TFA sostegno 2019: requisiti, cosa studiare e costi. Ecco il bando Ultime notizie su TFA sostegno 2019, con il decreto pubblicato dal Miur che di fatto avvia ai corsi di specializzazione per il sostegno per l’anno accademico 2018-2019. Sono 14.224 i posti disponibili per le specializzazioni sul sostegno, e nel decreto sono state anche pubblicate le date nelle quali si svolgeranno le prove. TFA sostegno 2019: parla Bussetti Le finalità ...

TFA sostegno - nuove date : ecco i primi bandi dalle Università : Il 21 febbraio 2019 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Istruzione contenente le indicazioni sulle date e le prove da sostenere per accedere ai percorsi di specializzazione per il Sostegno. Nel decreto si legge che ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli ...

Trapani - Corso di preparazione al TFA sostegno 2019 : Mercoledì incontro informativo Uil Scuola Trapani e Irase Si terrà mercoledì 6 marzo alle 16,30 nei locali della Uil Trapani, in via Nausica 53, un incontro preliminare informativo del Corso di ...