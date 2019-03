Tennis | Masters 1000 Indian Wells 2019 | Salvatore Caruso eliminato nel turno finale delle

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) Niente da fare per. L’azzurro è statoneldecisivoqualificazioni del “BNP Paribas Open”, primo ATPdel, in corso sui campi in cemento di(California), dall’o Prajnesh Gunneswaran, numero 97 del ranking mondiale e nona testa di serie“quali“, con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un match sempre all’inseguimento per il nostro portacolori che ha pagato dazio nel terzo parziale.Nel primo set l’avvio dell’o è devastante: due break di vantaggio e 3-0.fatica a trovarecontromisure aldel rivale e in un battibaleno è sotto 4-0. Gunneswaran, forte di un’ottima resa al servizio, amministra sapientemente il vantaggio, archiviando la pratica sul 6-2 in 25′ di partita, concedendo le briciole al ...

OA_Sport : #Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2019, analisi del tabellone: i big devono stare attenti, Fognini il più fortunat… - mikeshamash : RT @sportface2016: #Fognini in coppia con #Djokovic ad #IndianWells - sportface2016 : #Fognini in coppia con #Djokovic ad #IndianWells -