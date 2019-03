Tav - Zingaretti : “Il governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora non cade perché non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...

Nicola Zingaretti - il nuovo segretario cancella Renzi dal Pd : "Non lo voTavo neanche quando era potente" : I primi attacchi di Nicola Zingaretti da segretario Pd sono tutti contro il sovranismo e Matteo Salvini, così da recuperare il prima possibile quegli elettori che fino a oggi non sentivano neanche un mormorio da parte dei dem. Da Zingaretti arriva almeno una posizione chiara e netta, tanto contro i

Tav - Zingaretti : maggioranza arrogante e senza una visione : Il dossier Torino-Lione. Il neo-segretario del Partito democratico commenta il rinvio di una decisione politica sulla linea ferroviaria Torino-Lione dopo il vertice di stamani a Palazzo Chigi. "E' l'arroganza di una maggioranza parlamentare che per gestire il potere non vuole ammettere di non essere ...

Perché Zingaretti ha fatto bene ha partire da Torino - dalla Tav e dall'Europa : Alle spalle di Nicola Zingaretti ci sono un cartello con su scritto "Sì TAV" e una bandiera dell'Europa; davanti a lui c'è piazza Castello, quello che ormai è diventato il luogo simbolo della forte richiesta di crescita e sviluppo.Il neo segretario del Partito Democratico ha voluto cominciare il suo mandato da Torino, al fianco di Sergio Chiamparino. Lo ha fatto perché questo Paese dopo quasi un anno di governo ...

L'Opa di Zingaretti sulla Tav Ora Di Maio ha paura dei dem : Sarebbe criminale ipotizzare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro', dice Zingaretti con occhi ben aperti sul mondo delle Coop rosse già fortemente coinvolte ...

Zingaretti parla di Tav ma inciampa sul congiuntivo : “Quello che chiediamo è che i bandi non si interrompino…” : “Quello che chiediamo è che i bandi non si interrompino”. Nicola Zingaretti, neo segretario del Partito democratico, scivola sul congiuntivo all’indomani della sua elezione a Torino, dove ha incontrato il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, per parlare di Tav. L'articolo Zingaretti parla di Tav ma inciampa sul congiuntivo: “Quello che chiediamo è che i bandi non si interrompino…” proviene da Il Fatto ...

Tav - Zingaretti sfida Di Maio. Resa M5S : deciderà l'aula : dal nostro inviato TORINO Quanto il tema sia caldo, e la decisione non più rinviabile, lo dimostra l'ingorgo istituzionale nella città diventata l'ultima frontiera della Tav . Nicola Zingaretti è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Marzo : Avvertite Zingaretti che sul Tav Macron non mette un euro : I grandi temi Gli affari restano la priorità: l’omaggio di Zingaretti al Tav Come primo atto “simbolico”, il neo segretario dem vola a Torino per difendere l’opera inutile: “Criminale non farla” di Tommaso Rodano Si fa presto a dire nuovo di Marco Travaglio Forse è solo una cambiale da pagare, in vista delle Regionali, al Partito degli Affari e ai suoi numi tutelari torinesi Chiamparino e Fassino, noti trasformisti ex comunisti, ex ...

