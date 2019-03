Tav | Toninelli | ' Non siamo contro le grandi opere | siamo contro le grandi opere inutili'

Toninelli sulla Tav : "Non siamo contro le grandi opere" : Questo governo ha importato una linea di politica economica incentrata sul rilancio degli investimenti pubblici al fine di stimolare l'economia del paese ed avviare una stagione di maggior crescita ...

Autostrade : Toninelli - 'presto Tavolo su fenomeno franoso A5' : Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Il fenomeno franoso è costantemente monitorato sia dal Comune di Quincinetto che dal Centro di Competenza della Protezione Civile su mandato della concessionaria autostradale Sav. Al fine di esaminare gli elementi acquisiti con il monitoraggio e l’individuazione di eventu

Autostrade : Toninelli - 'presto Tavolo su fenomeno franoso A5' (2) : (AdnKronos) - "Il Ministero dell’Ambiente informa che sul sistema Rendis la Regione Piemonte ha già caricato l’intervento di difesa idrogeologica del versante in sponda destra fiume Dora Baltea in località Chiappetti, per un importo richiesto pari a 4 milioni di euro. Per procedere all’erogazione de

"Tav pretesto per cercare la crisi Conte con i 5S - Toninelli talebano" : "Tutti in alto mare. Quelli non si schiodano". Così fonti qualificate della Lega, molto vicine al ministro dell'Interno, raccontano ad Affaritaliani.it la situazione all'indomani dell'ennesima fumata nera a Palazzo Chigi sulla Tav... Segui su affaritaliani.it

Tav - vertice decisivo a palazzo Chigi : l'ultimatum di Salvini a Di Maio e Toninelli : È il vertice decisivo sulla Tav e sul futuro del governo quello in corso a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Prima di raggiungere la riunione, Salvini ha lasciato inte

Venerdì la decisione di Conte su Tav. Toninelli smentisce le sue dimissioni : 'Sulla Tav l'Italia deve andare avanti' ribadisce Salvini. Ma Lega e 5 Stelle restano distanti. 'No al tunnel, ma nessun rischio per il governo' dice Di Maio. Il premier media blindando il ministro ...

Tav - Toninelli : mai ventilate dimissioni : 11.02 "Smentisco seccamente le fantasiose e ridicole ricostruzioni di stampa,condite con miei virgolettati totalmente inventati, in cui si sostiene che ieri avrei ventilato o minacciato le mie dimissioni a margine dell'incontro sul progetto Tav Torino-Lione. La discussione è rimasta sempre su un piano di costruttivo e sereno confronto tra le parti". Lo precisa stamane in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli.

Tav - oggi nuovo vertice governo. Toninelli : 'Mai ventilato dimissioni' | : Il premier ha convocato una riunione "a oltranza" per cercare una mediazione tra Lega e M5S: "Scelta entro venerdì". Salvini ha rassicurato sulla tenuta della maggioranza, ma vuole una decisione ...

Danilo Toninelli - le dimissioni e la strana smentita : Tav - terremoto a Palazzo Chigi : Su più giornali, oggi, diverse ricostruzioni davano conto delle dimissioni presentate da Danilo Toninelli nel corso del vertice sulla Tav che si è tenuto lunedì a Palazzo Chigi: messo di fronte all'ipotesi che si prosegua sull'opera, il ministro - messo fortemente in discussione anche dal M5s - avre

Tav - Toninelli mai ventilato dimissioni : Ministro Danilo Toninelli: "Smentisco seccamente le fantasiose e ridicole ricostruzioni di stampa, condite con miei virgolettati inventati"

Toninelli e lo scontro sulla Tav : «Smentisco le mie dimissioni» : «Smentisco seccamente le fantasiose e ridicole ricostruzioni di stampa, condite con miei virgolettati totalmente inventati, in cui si sostiene che martedì avrei ventilato o minacciato le mie ...

Tav - Conte cerca 'exit strategy'. Mozioni di sfiducia Pd e Fi contro Toninelli : Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi benefici. Domani sera, alle 8:30, riunione con i tecnici a oltranza. Entro venerdì prenderemo una decisione nell'interesse ...

Governo a rischio sulla Tav - Conte blinda Toninelli. Salvini insiste : “Va fatta” : La mossa di Luca Zingaretti ha irrigidito Matteo Salvini. Nel primo giorno da segretario del Pd è volato a Torino e ha sfidato il leader leghista sul suo terreno, sui ceti produttivi e quella parte dell’opinione pubblica che vede nei 5 Stelle il freno allo sviluppo e alla crescita economica. Il nuovo leader dei Democratici dice subito un Sì netto e...

Tav - mozione di sfiducia per Toninelli da Pd e FI. Conte 'In dirittura d arrivo'. Salvini 'Aspetto decisione finale' : Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi benefici. Domani sera alle 8,30, riunione con i tecnici a oltranza. Credo una scelta entro venerdì', ha detto il premier. ...