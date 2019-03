Tav | terremoto nel governo Salvini | Ora siamo al limite

ilgiornale

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sulla Tav la tensione è tanta. L'Alta velocità divide Lega e M5S, con Conte nel mezzo che prova a fare da mediatore di un tema spinoso per le tante implicazioni politiche ed economiche. I grillini, Di Maio e Toninelli in testa, vogliono tenere il punto su quello che è sempre stato un loro cavallo di battaglia; il Carroccio, invece, non intende intestarsi la chiusura di un progetto ben visto al Nord e - in generale - nel resto del Paese.Il vertice di ieri sera tra Di Maio,e Conte non è servito ad altro se non a mettere in chiaro che nelal muro contro muro. "Io non voglio rompere con i 5 stelle - dice, secondo quanto riporta Repubblica - ma non posso nemmeno intestarmi un 'no' alla Tav che comporterebbe il rischio della perdita dei fondi europei e perfino di un maxi risarcimento danni a nostre spese: se l'assumano loro, se vogliono". E ancora: "Qui non ...

