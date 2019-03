Tav | Salvini | «Stasera decidiamo se sì o no all’opera | il forse non esiste» Ue | «Pronta

Tav - vertice a oltranza. Salvini : 'Costa di più non farla' | : Il premier Conte ha convocato una riunione per cercare una mediazione tra Lega e M5S: "Non vedo rischi per l'esecutivo". Fonti Lega: sì a voto Camere o referendum. Salvini chiede una decisione subito. ...

Tav - pronta lettera Ue a Roma a rischio 800 milioni. Salvini 'Costa più non farla' : Politica Tav, mozione di sfiducia per Toninelli da Pd e FI. Conte: "In dirittura d'arrivo". Salvini: "Aspetto decisione finale" di SILVIO BUZZANCA Immediato l'avvertimento dei Cinquestelle alla Lega ...

Tav - iniziato il vertice. Salvini : 'Costa di più non farla' | : Il premier Conte ha convocato una riunione per cercare una mediazione tra Lega e M5S: "Non vedo rischi per l'esecutivo". Fonti Lega: sì a voto Camere o referendum. Salvini in pressing per una ...

Tav - lettera Ue : a rischio 800 milioni. Conte media tra sì Salvini e no M5S : «Il forse non c'è». Matteo Salvini lo dice entrando a Palazzo Chigi per il vertice notturno «a oltranza» convocato dal premier Giuseppe Conte sulla Tav. E in una...

Tav - Ue a Roma : a rischio 800 milioni. Salvini : «La faremo? Sì o no - il forse non esiste» : È in corso dalle 19.30 il vertice a Palazzo Chigi sulla Tav. Alla riunione prendono parte il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro delle...

Tav - iniziato il vertice. Salvini : «Oggi decidiamo sì o no - il forse non esiste» Pronta la lettera Ue : a rischio 800 milioni : Il vicepremier leghista prima del vertice a Palazzo Chigi: «Costa di più non farla che farla. Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c’è nessuno che mi possa far cambiare idea». Ue: «A rischio 800 milioni»

Tav - Salvini : “Sì o no? Il ‘forse’ non esiste - nostra posizione chiara”. Di Maio : “A rischio il governo? Pensiamo al reddito” : “Se il no alla Tav vale la tenuta del governo? Concentriamoci sui 45mila che hanno presentato la domanda per il reddito di cittadinanza, un numero al di sopra delle aspettative anche giornaliere”. Così ha tagliato corto Luigi Di Maio, uscendo da Montecitorio per raggiungere il vertice di maggioranza sulla Tav a Palazzo Chigi con l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e con la presenza pure dei tecnici. ...

Tav - Salvini : “Stasera sì o no - non esiste il forse. Non farla costa di più”. Conte : “Dai vicepremier mi aspetto responsabilità” : Sono ore decisive per la realizzazione del Tav. È in corso il vertice a Palazzo Chigi al quale partecipano il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, oltre al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il project manager dell’analisi costi-benefici. E sarà una riunione decisiva, come confermato dal leader della Lega all’ingresso: “Il forse non c’è”, ha risposto a chi gli chiedeva ...

Tav - vertice decisivo a palazzo Chigi : l'ultimatum di Salvini a Di Maio e Toninelli : È il vertice decisivo sulla Tav e sul futuro del governo quello in corso a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Prima di raggiungere la riunione, Salvini ha lasciato inte

Tav - Salvini : "Stasera si decide? Il forse non c'è" : Al vertice di questa sera si decide, si uscirà con un sì o con un no alla Tav ? "Stasera il forse non c'è..." dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivando a palazzo Chigi per il vertice di ...

Tav - via al vertice. Salvini : "Stasera il forse non esiste" : Il vertice 'a oltranza' sulla Tav , che dovrebbe partorire la decisione tra il 'Sì', Lega, e il 'No', M5S, delle due anime del governo gialloverde, è stato anticipato di un'ora. E forse non si dovrà ...

Via al vertice Tav - Salvini : "Stasera si decide" Lettera Ue a Roma : "A rischio 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Tav - Salvini : «Stasera decidiamo se sì o no all'opera - il forse non esiste» : Stasera ci sarà un sì o un no sulla Tav? «Il forse non c'è». Così risponde Matteo Salvini a chi gli domanda, al suo ingresso a Palazzo Chigi, se stasera nel vertice di governo si prenderà una ...

Salvini : «Al vertice di stasera decidiamo se fare o no la Tav - il forse non esiste» : Il vicepremier leghista prima del vertice a Palazzo Chigi: «Costa di più non farla che farla. Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c’è nessuno che mi possa far cambiare idea»