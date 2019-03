TAV | nulla di fatto al vertice di Palazzo Chigi Verso confronto con Francia

Nulla di fatto al vertice notturno sulla TAV : in vista confronto con la Francia sui finanziamenti : sulla fase più politica, a fine vertice, calerà un inusuale silenzio. I comunicatori interrompono i contatti. I vicepremier vanno via senza parlare. Le posizioni restano quelle diametralmente ...

TAV - nulla di fatto dopo il vertice. Conte : «Decideremo entro venerdì» : Lega e M5S cercano una mediazione tra le loro posizioni che restano ancora distanti. Se l’Italia non sblocca i bandi d’appalto entro l’11 marzo rischia di dover restituire i finanziamenti Ue. Zingaretti: «Arroganza senza visione»

TAV - nulla di fatto dopo il vertice Conte : «Decideremo entro venerdì» : «Ma - secondo Conte - dopo la razionalità tecnica, è il momento della razionalità politica». La sostanza è che il vertice sim è concluso senza una decisione, sempre a giudicare dalle parole ...

TAV - Buffagni : “Tolte le cavallette - colpa nostra per tutto. Il M5s non ha bloccato nulla - il progetto è di 20 anni fa” : “Il progetto è vecchio di vent’anni, i governi precedenti lo hanno finanziato ma non si è mosso nulla. Evidentemente non può diventare il problema del Paese”. A dirlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, a Torino per la presentazione del Fondo nazionale dell’innovazione. “Tolte le cavallette, sembra che sia colpa nostra per tutto. Vi assicuro che non abbiamo bloccato nessun ...

TAV : Confindustria Vicenza - non si fa? Per il governo l'industria non conta più nulla : Vicenza, 21 feb. (AdnKronos) - "A questo punto abbiamo bisogno di capire se il governo vuole mantenere in Italia le imprese manifatturiere o se vuole che queste prendano altre strade, perché quella sulla TAV e quindi sul corridoio europeo che collega il nostro Paese all'Ovest e all'Est dell'Europa (

Salvini : "Manovra bis? Parliamo del nulla". E sulla TAV : "Lavoro per un Paese che va avanti" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini questa mattina è intervenuto a Radio Anch'io su Rai Radio 1 e ha risposto alle domande su una eventuale manovra correttiva dicendo:"Stiamo parlando del nulla, abbiamo votato meno di due mesi fa una manovra economica che farà vedere i suoi effetti nei prossimi mesi e Parliamo di una futuribile nuova manovra? Vogliamo vedere che cosa succederà" ...

Gelmini : “La relazione TAV dei 5 stelle non vale nulla - lo dice il prof Coppola” : La questione TAV tiene sempre alte le tensioni politiche, questa volta a parlare è la Gelmini di Forza Italia “Le parole del professor Coppola, che faceva parte del gruppo di lavoro sull’analisi costi-benefici per la Tav Torino-Lione e che ha prodotto una contro-relazione che il ministero non ha reso pubblica, confermano che quella analisi è … L'articolo Gelmini: “La relazione TAV dei 5 stelle non vale nulla, lo dice il prof ...

Gelmini : “La relazione TAV dei 5 stelle non vale nulla - lo dice il prof Coppola” : La questione TAV tiene sempre alte le tensioni politiche, questa volta a parlare è la Gelmini di Forza Italia “Le parole del professor Coppola, che faceva parte del gruppo di lavoro sull’analisi costi-benefici per la Tav Torino-Lione e che ha prodotto una contro-relazione che il ministero non ha reso pubblica, confermano che quella analisi è … L'articolo Gelmini: “La relazione TAV dei 5 stelle non vale nulla, lo dice il prof ...

TAV - Travaglio replica a Delrio : “Non dobbiamo restituire nulla all’Ue - perché non ci finanzia prima della fine dei lavori” : Confronto vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd Graziano Delrio sul Tav Torino-Lione. Travaglio obietta all’ex ministro dei Trasporti, leggendo un documento dell’Osservatorio sull’Alta velocità, diretto dal commissario Paolo Foietta: “Era il dicembre del 2017 e la presidenza del Consiglio era quella di Paolo Gentiloni. E c’è scritto: ‘Non c’è dubbio ...

TAV - Salvini : “Querelo chi parla di scambio col M5s con voto in Senato. Analisi costi-benefici? Non ne so nulla” : “Querelo chi parla di uno scambio col M5s con il voto in Senato”. A dirlo, da Terni, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Sono pratiche che fanno parte della vecchia politica, non c’è nessuno scambio” ha replicato il vicepresidente del Consiglio all’ipotesi che il Movimento 5 stelle fermi l’autorizzazione a procedere, a Palazzo Madama, sul caso Diciotti, in cambio del sì al Tav. L'articolo ...

"Non so nulla" - "Stai tranquillo". Gelo Salvini-Di Maio sulla TAV : Matteo Salvini manda un messaggio chiaro ai Cinque Stelle sulla Tav. Il ministero delle Infrastrutture infatti cerca lo strappo e lo fa con un gesto forte: l'invio dell'analisi costi benefici ai francesi senza comunicarlo al vicepremier. E proprio su questo punto il titolare degli Interni ha risposto immediatamente alla provocazione pentastellata: "Io, da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l"esame costi-benefici ...

TAV - Toninelli : "Perfetta sintonia"Ma la Lega : "Non sappiamo nulla" : L'analisi costi benefici sul Tav Torino-Lione "viene preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti rispetto al progetto, che e' regolato da un trattato internazionale, ossia Francia in prima battuta e Commissione Ue subito dopo". Lo precisano Fonti Mit Segui su affaritaliani.it

TAV - Toninelli : "Condivisione"Ma la Lega : "Non sappiamo nulla" : L'analisi costi benefici sul Tav Torino-Lione "viene preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti rispetto al progetto, che e' regolato da un trattato internazionale, ossia Francia in prima battuta e Commissione Ue subito dopo". Lo precisano Fonti Mit Segui su affaritaliani.it

TAV - M5S : Opera mai iniziata - non stiamo bloccando nulla : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse