Tav | M5s | se ci prendiamo qualche settimana in più non è un problema

Giuseppe Conte - mossa disperata sulla Tav : "Decido io - poi voi...". M5s nel sacco : "Decido io, poi starà a voi smentirmi o meno". Giuseppe Conte ha provato la mediazione, per 5 ore. Ma di fronte al muro del Movimento 5 Stelle, irremovibile sul no alla Tav, ha scelto di procedere con le maniere forti, cercando un'ulteriore sponda dalla Francia, a cui ha chiesto un confronto sui cos

Tav - resa dei conti tra M5S-Lega : Cinque ore di confronto serrato sia sul fronte tecnico sia su quello politico. Ma il supervertice della maggioranza si conclude nella notte con un nulla di fatto

Tav - prosegue confronto Lega-M5S : 0.54 E' terminata, di fatto, la discussione tecnica sulla Tav a palazzo Chigi. Il prof. Ramella, project manager dell'analisi costi-benefici indicato dal ministro Toninelli, ha lasciato la sede del Governo,insieme a Paolo Beria, dopo due ore di discussione. Il confronto ha lasciato gli esperti soddisfatti perché la discussione si è svolta sull'analisi tecnica dell'opera. Per 'la prima volta si è discusso' dei costi-benefici, viene riferito. ...

Tav - vertice M5s-Lega in corso dalle 20 Lettera Ue a Roma : "A rischio 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Tav - Forza Italia attacca Di Maio : “M5s talebani - ci riportate al Medioevo. Volete solo distruggere quello che non capite” : “Ci state riportando al Medioevo. Sulle infrastrutture, il Movimento cinque stelle si comporta come il peggiore dei talebani“. Ad attaccare, durante il question time alla Camera con il ministro Luigi Di Maio, il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, intervenendo sul caso Tav e sulle possibili ricadute occupazionali in caso di stop all’opera. “Ricorda quando si scavò il traforo del Frejus? C’era chi aveva ...

M5s - Buffagni : ‘Tav? Sicuro che sarà fermo per anni. Perplessità reddito cittadinanza? Ce ne faremo una ragione’ : “Tav? Sono Sicuro, Sicuro, Sicuro che questa roba resterà ferma per altri anni“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, che si dice ignaro sui retroscena relativi allo scontro tra il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte circa la realizzazione del Tav. E aggiunge: “Gli italiani ...

Stasera vertice di maggioranza sulla Tav. Conte prova a mediare ma resta il no del M5s : Ancora un nulla di fatto, sulla Tav, nonostante il vertice tra Conte, Di Maio, Salvini e Toninelli, a Palazzo Chigi. Le posizioni, per il momento, infatti, restano invariate: la Lega chiede che l'...

Tav - ancora niente intesa nel governo. Chi mollerà M5s o Lega? : "Salvini e Di Maio troveranno un escamotage", sussurrano fonti del ministero dell'Economia dove si osserva con preoccupazione il crescendo di tensione sulla Tav. E dove la linea è stata espressa con ...

Tav - il M5s minaccia Giuseppe Conte : 'Accordo? No - pronti a far cadere il governo' : Proprio in concomitanza del vertice sulla Tav che si è tenuto a Palazzo Chigi, al termine del quale Giuseppe Conte ha detto che siamo in 'dirittura d'arrivo' e ha escluso crisi di governo,, il M5s ...