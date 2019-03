Tav | il governo punta a rivedere il trattato Italia-Francia

Tav - resa dei conti M5S-Lega col “fantasma” della crisi di governo | : Cinque ore di confronto serrato sia sul fronte tecnico sia su quello politico. Ma il supervertice della maggioranza si conclude nella notte con un nulla di fatto

Tav - manca ancora accordo nel governo. Stasera ennesimo Consiglio dei ministri : Oltre cinque ore per un vertice che resta totalmente interlocutorio sul tema dei bandi di gara per la Tav. Insomma, nel governo, ancora una volta, sulla Tav non c'è accordo. "Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale" precisa stamani una nota di Palazzo Chigi. E al quotidiano on line Affaritaliani.it il vice premier Luigi Di Maio commenta: "Crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi". Per questa ...

Tav - Palazzo Chigi : non c'è accordo nel governo - necessari altri incontri : Nulla di fatto sulla Tav dopo cinque ore abbondanti di vertice notturno a Palazzo Chigi. L’unica decisione è un ulteriore approfondimento degli aspetti giuridici legati alla mancata pubblicazione dei bandi e la richiesta di un confronto con la Francia su costi e finanziamenti. In Aula al Senato partito l'avvio delle 4 mozioni sulla Tav presentate da maggioranza e opposizione ...

Tav : FI - governo riferisca in Parlamento : ROMA, 7 MAR - Il gruppo di Forza Italia a Montecitorio ha chiesto al governo di riferire urgentemente in Aula sull'esito del vertice notturno sulla Tav, perché - si legge in una nota - non si può ...

Tav : Di Maio - nessuna crisi di governo : ROMA, 7 MAR - "crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi". Così il leader del Movimento 5 Stelle e vicepremier Luigi Di Maio ad Affaritaliani.it, a proposito della riunione a ...

Tav - il governo : non c’è intesa. Altre 48 ore per decidere. Di Maio : è tosta : La presidenza del Consiglio: verificare la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici

Tav - il governo : non c'è intesa Altre 48 ore per decidere : Mezzo governo: Da l premier Giuseppe Conte a Luigi Di Maio, da Giovanni Tria a Giancarlo Giorgetti al presidente della Camera Roberto Fico prenderanno parte in giornata a un convegno su «L'economia ...

Tav - terremoto nel governo. Salvini : "Ora siamo al limite" : Sulla Tav la tensione è tanta. L'Alta velocità divide Lega e M5S, con Conte nel mezzo che prova a fare da mediatore di un tema spinoso per le tante implicazioni politiche ed economiche. I grillini, Di Maio e Toninelli in testa, vogliono tenere il punto su quello che è sempre stato un loro cavallo di battaglia; il Carroccio, invece, non intende intestarsi la chiusura di un progetto ben visto al Nord e - in generale - nel resto del Paese.Il ...

Tav - il governo : non c’è intesa Altre 48 ore per decidere : La presidenza del Consiglio: verificare la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici

Governo in stallo sulla Tav. Di Maio : 'Come se ne esce? E' tosta' : Roma, 7 mar., askanews, - 'Crisi di Governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi'. Così il leader dei Cinquestelle e vicepremier Luigi Di Maio commenta con il quotidiano online ...

Tav. La pazienza di Salvini è finita : il Governo cade : A questo punto la pazienza di Salvini è finita. Il leader della Lega attende che i grillini facciano cadere il

Tav - è braccio di ferro. Il governo chiederà un bilaterale con la Francia sui finanziamenti : Matteo Salvini e Luigi Di Maio arrivano a Palazzo Chigi con l’elmetto in testa, determinati a darsi battaglia a colpi di Sì e di No alla Tav. Ma, nella notte più lunga e drammatica della coalizione gialloverde, si trovano davanti un premier altrettanto deciso a risolvere il più grave contrasto che divide M5S e Lega. Uno scontro che potrebbe anche ...

Non c’è stato nessun comunicato ufficiale sull’esito dell’incontro di governo sulla Tav : Nella notte c’è stato a Palazzo Chigi, la sede del governo, un incontro di cinque ore sulla TAV, la linea ad alta velocità tra Torino e Lione, parte di una più ampia linea ferroviaria europea. Al termine dell’incontro, alle due di

Vertice Tav - stallo e tensioni nel governo : niente decisione sui bandi : Non bastano cinque ore di Vertice a Palazzo Chigi: sulla Tav è stallo, non c'è ancora una mediazione M5s-Lega, tra veti e tensioni. Nel frattempo la Commissione Ue è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordare che l'eventuale no alla Torino-Lione comporterebbe la violazione di due Regolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di fondi comunitari...