Tav - il governo : non c'è intesa Altre 48 ore per decidere : Mezzo governo: Da l premier Giuseppe Conte a Luigi Di Maio, da Giovanni Tria a Giancarlo Giorgetti al presidente della Camera Roberto Fico prenderanno parte in giornata a un convegno su «L'economia ...

Tav - terremoto nel governo. Salvini : "Ora siamo al limite" : Sulla Tav la tensione è tanta. L'Alta velocità divide Lega e M5S, con Conte nel mezzo che prova a fare da mediatore di un tema spinoso per le tante implicazioni politiche ed economiche. I grillini, Di Maio e Toninelli in testa, vogliono tenere il punto su quello che è sempre stato un loro cavallo di battaglia; il Carroccio, invece, non intende intestarsi la chiusura di un progetto ben visto al Nord e - in generale - nel resto del Paese.Il ...

Governo in stallo sulla Tav. Di Maio : 'Come se ne esce? E' tosta' : Roma, 7 mar., askanews, - 'Crisi di Governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi'. Così il leader dei Cinquestelle e vicepremier Luigi Di Maio commenta con il quotidiano online ...

Tav. La pazienza di Salvini è finita : il Governo cade : A questo punto la pazienza di Salvini è finita. Il leader della Lega attende che i grillini facciano cadere il

Tav - è braccio di ferro. Il governo chiederà un bilaterale con la Francia sui finanziamenti : Matteo Salvini e Luigi Di Maio arrivano a Palazzo Chigi con l’elmetto in testa, determinati a darsi battaglia a colpi di Sì e di No alla Tav. Ma, nella notte più lunga e drammatica della coalizione gialloverde, si trovano davanti un premier altrettanto deciso a risolvere il più grave contrasto che divide M5S e Lega. Uno scontro che potrebbe anche ...

Non c’è stato nessun comunicato ufficiale sull’esito dell’incontro di governo sulla Tav : Nella notte c’è stato a Palazzo Chigi, la sede del governo, un incontro di cinque ore sulla TAV, la linea ad alta velocità tra Torino e Lione, parte di una più ampia linea ferroviaria europea. Al termine dell’incontro, alle due di

Vertice Tav - stallo e tensioni nel governo : niente decisione sui bandi : Non bastano cinque ore di Vertice a Palazzo Chigi: sulla Tav è stallo, non c'è ancora una mediazione M5s-Lega, tra veti e tensioni. Nel frattempo la Commissione Ue è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordare che l'eventuale no alla Torino-Lione comporterebbe la violazione di due Regolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di fondi comunitari...

Dalla Tav alla Diciotti - perché il Senato è decisivo per la sopravvivenza del Governo : Sarà al Senato che si deciderà la sopravvivenza del Governo gialloverde. Nel giro di poco più di un paio di settimane su Palazzo Madama, dove la maggioranza è tale solo per una manciata di voti, si concentreranno appuntamenti che non lasciano scampo a soluzioni intermedie, a mediazioni magari sotto forma di emendamenti: sì o no saranno le uniche opzioni possibili...

Il Governo vacilla sulla Tav A vuoto il vertice fiume nella notte Lettera Ue : a rischio 800 milioni : Il Governo chiederà un confronto con la Francia sui criteri di finanziamento della Tav. È questo quanto emerge da fonti di maggioranza al termine, alle 2 di notte, del vertice a Palazzo...

Tav - è braccio di ferro. Il fantasma della crisi di governo : Matteo Salvini e Luigi Di Maio arrivano a Palazzo Chigi con l’elmetto in testa, determinati a darsi battaglia a colpi di Sì e di No alla Tav. Ma, nella notte più lunga e drammatica della coalizione gialloverde, si trovano davanti un premier altrettanto deciso a risolvere il più grave contrasto che divide M5S e Lega. Uno scontro che potrebbe anche s...

Tav : il governo chiederà bilaterale con Francia sui criteri di finanziamento : Terminato dopo 5 ore di confronto il vertice di governo tra il premier Conte, i due vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro Toninelli. Nessuna decisione sui bandi di gara

Vertice Tav - stallo e tensioni nel governo : niente decisione sui bandi : Non bastano cinque ore di Vertice a Palazzo Chigi: sulla Tav è stallo, non c'è ancora una mediazione M5s-Lega, tra veti e tensioni. L'idea è chiedere un approfondimento giuridico sui bandi di Telt e un confronto alla Francia, con possibile Vertice bilaterale, sui criteri di finanziamento dell'opera Nel frattempo la Commissione Ue è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordare che l'eventuale no alla Torino-Lione ...

Tav - il Governo non trova l'uscita dal tunnel : Sì o No, non esiste il forse, aveva detto Matteo Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice notturno sulla Tav. E' forse, invece, ancora, l'esito di cinque ore di confronto nel Governo sulla Torino-Lione, con le posizioni cristallizzate, con la Lega che vuole un Sì senza più rinvii, anche a costo di chiamare i cittadini piemontesi a pronunciarsi con un referendum o di far decidere a un voto del Parlamento, il M5s che ...

