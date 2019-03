Tav | Francia | Ue pronta a salire dal 40 al 50% dei finanziamenti | speriamo l' Italia

Tav : Francia all'Italia - "Rispettate gli impegni presi" : Il ministro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne, richiama l'Italia agli impegni sulla Tav. "Un tunnel non lo possiamo fare da soli, confido che domani l'Italia dirà di sì e rispetterà il trattato internazionale che abbiamo firmato insieme", ha dichiarato l'esponente del governo di Parigi in un'intervista a Cnews. "E' un progetto molto importante: tra l'Italia e la Francia solo l'8 per cento delle merci è su ferrovia, tra l'Italia e ...

Tav - il governo punta a rivedere il trattato Italia-Francia : Niente accordo nel governo su Tav e senza accordo è scontato che lunedì prossimo il consiglio di Telt approverà i bandi di gara da 2,3 miliardi per l'appalto di costruzione del lato francese del tunnel. Ma l’Esecutivo potrebbe disdettare o ridiscutere con la Francia il trattato internazionale sulla realizzazione dell’opera....

Tav - Palazzo Chigi : "Emerse criticità - necessarie nuove trattative con Francia e Ue" : In seguito la riunione è proseguita alla presenza della sola componente "politica" , che ha "approfondito tutte le più ampie implicazioni di ordine politico, sociale ed economico del progetto". "All'...

Tav - braccio di ferro Lega-Movimento ma la crisi non c’è. Palazzo Chigi : ora il tema è la ripartizione degli oneri con Francia e Ue : Matteo Salvini e Luigi Di Maio arrivano a Palazzo Chigi con l’elmetto in testa, determinati a darsi battaglia a colpi di Sì e di No alla Tav. Ma, nella notte più lunga e drammatica della coalizione gialloverde, si trovano davanti un premier altrettanto deciso a risolvere il più grave contrasto che divide M5S e Lega. Uno scontro che potrebbe anche ...

Tav : il governo chiederà bilaterale con Francia sui criteri di finanziamento : Terminato dopo 5 ore di confronto il vertice di governo tra il premier Conte, i due vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro Toninelli. Nessuna decisione sui bandi di gara