Tav | Francia all' Italia | Rispettate gli impegni presi

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il ministro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne, richiama l'aglisulla Tav. "Un tunnel non lo possiamo fare da soli, confido che domani l'dirà di sì e rispetterà il trattato internazionale che abbiamo firmato insieme", ha dichiarato l'esponente del governo di Parigi in un'intervista a Cnews. "E' un progetto molto importante: tra l'e lasolo l'8 per cento delle merci è su ferrovia, tra l'e la Svizzera è del 70 per cento. L'obiettivo del tunnel è permettere di sviluppare il trasporto ferroviario. Questo vuol dire meno camion sulle Alpi, un traguardo che attendono in tanti".

