Tav | Di Maio scrive ai M5s | Blocco bandi o no in Aula per lo stop | Lega

Tav : dopo il vertice non è stato ancora trovato un accordo tra Di Maio e Salvini : Continua la discussione tra i vertici del governo sulla realizzazione in Val di Susa della TAV, il treno ad alta velocità che collegherebbe Torino e Lione attraversando le Alpi occidentali. In campagna elettorale Grillo, Di Maio e gli altri attivisti del Movimento avevano promesso una dura battaglia contro il progetto voluto dall'UE, mentre la compagine di centro-destra e Salvini hanno sempre avallato il lavoro. Ad oggi Salvini aveva dichiarato ...

Tav : Conte convoca il dg di Telt. Di Maio : 'Opera non è strategica'. Pressing Francia : 'Italia dica sì' : Il premier Conte ha convocato a Palazzo Chigi Mario Virano , direttore generale di Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e poi gestire la Torino-Lione. Secondo quanto si è appreso l'...

Tav - Di Maio scrive ai M5s : "Blocco bandi o no in Aula per lo stop" : Il tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Toninelli e i tecnici si è concluso con un nulla di fatto. Forza Italia a Montecitorio ha chiesto al governo di riferire urgentemente in Aula sull'esito del vertice notturno. Di Maio: "Ci riproviamo oggi"

Tav : Di Maio - non è strategica : ANSA, - ROMA, 7 MAR - "Sulla strategicità dell'opera abbiamo ragione su quello che abbiamo sempre sostenuto. Passano sempre meno merci rispetto alle previsioni e gli aumenti futuri non giustificano l'...

Tav - Conte a caccia di una difficile mediazione. Di Maio : 'Non c'è accordo nel governo' : Posizioni agli antipodi tra M5S e Lega sulla questione della Tav. Entrambi dicono che il governo non verrà coinvolto ma è difficile credere che, proseguendo su questa strada, non ci siano ...

Tav - Di Maio va allo scontro : i 5 stelle si giocano il tutto per tutto : Dopo un vertice di Governo finito con una fumata nera il premier Conte convoca una conferenza stampa. Di Maio difende a...

Tav - Di Maio scrive ai parlamentari M5s : ‘Noi vogliamo lo stop ai bandi - per il no definitivo serve passaggio in Parlamento’ : La decisione definitiva tarda ad arrivare e il tempo è agli sgoccioli. Con la Lega che pressa perché l’alleato M5s dica la parola definitiva e la Francia che spinge perché l’Italia pronunci il fatidico sì. Il governo resta diviso sul proseguimento dei lavori dell’Alta Velocità Torino – Lione, ma la decisione sui nuovi bandi va presa entro lunedì: in gioco, ha ricordato la Commissione Ue, ci sono 800 milioni di euro che, ...

Tav - scontro tra Lega e M5s sui bandi. Di Maio scrive ai suoi : "Ancora nessun accordo" : È guerra sui bandi per la Tav tra M5s e Lega. I pentastellati spingono per bloccarli e vorrebbero farlo già oggi, 6 marzo, in Consiglio dei ministri. I loro propositi però si trovano di fronte al muro della Lega, pronta a opporsi fino alla fine. La conferma dei bandi per il Carroccio, infatti, resta un passaggio fondamentale per la realizzazione della Torino Lione. Il premier Giuseppe Conte in queste ore sta valutando tutte ...

Tav - Di Maio : "Non c'è accordo - nulla è deciso" : "Per fermare il Tav ci sono due passaggi. Il primo è quello del blocco dei bandi, sui quali bisogna decidere entro questo lunedì, e ciò può avvenire o tramite una delibera del consiglio dei ministri o ...

Di Maio a parlamentari : contrario a Tav : 16.42 "Per fermare il Tav ci sono due passaggi. Il primo è quello del blocco dei bandi (sui quali bisogna decidere entro questo lunedì) e ciò può avvenire o tramite una delibera del CdM o tramite un atto bilaterale Italia-Francia che intervenga direttamente sul CdA di Telt Il secondo è quello del passaggio parlamentare per il no definitivo all'opera. Su tutti questi due passaggi non c'è un accordo tra le due forze di governo". Lo scrive Di ...

Tav - come se ne esce? Di Maio : "È tosta". Governo regge? Salvini : "Assolutamente sì" : Nessuna crisi di Governo ma come uscire dall’impasse Tav Luigi Di Maio ancora non lo sa: "Crisi di Governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi" ha detto il vicepremier ad Affari Italiani dopo l’ultimo vertice flop a Palazzo Chigi. Tav, Palazzo Chigi sul mancato accordo: 'Sono emerse delle criticità' Cosa è successo durante la riunione di stanotte a Palazzo Chigi che si è ...

Tav - Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio “Vertice infruttuoso è tosta - ci riproveremo” - Salvini : “Voglio sbloccarla no bloccarla!” : Altre 48 ore di tempo per sbloccare la situazione, il vertice prolungato fino a tarda notte non ha portato ad una risoluzione. Lega e 5 Stelle distanti «Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale»: all’indomani del vertice di governo notturno sull’alta velocità Torino-Lione la situazione nell’esecutivo rimane aggrovigliata. Uno stallo prolungato che somiglia … Continue reading TAV, Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio ...