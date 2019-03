Tav | Dall’Osso | “M5s sarà schiacciato da Lega | passerà il sì Io sono a favore In

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) “Tav? Presumo che i 5 Stelle saranno schiacciati dallail sì. E iovole, prima di essere deputato ero un progettista dei sistemi di rilevamento dell’alta velocità”.le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Matteo Dall’Osso, il deputato passato dal M5s a Forza Italia dopo la bocciatura di un suo emendamento finalizzato a potenziare i fondi per i disabili. E aggiunge: “Riguardo al Tav, anziché fare quell’analisi costi-benefici e dire tutte quelle balle, potevano chiedere a me. Tra le balle più grosse, cii mancati introiti delle tasse sulla benzina contemplati nei costi dell’opera. Ma come? I 5 Stelle non erano per l’ambiente?”.Dall’Osso spiega anche i motivi per cui ieri, prima del voto sul ddl sulla legittima difesa alla Camera, ha ...

