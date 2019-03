Tav, da Senato sì a mozione Lega-M5S

Via libera delalladi maggioranza sulla Tav presentata da-M5s, la quale "impegna il governo a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Laè passata con 139sì e 105no. Bocciate le mozioni dell'opposizione presentate da Pd, FI e FdI. Respinto a larga maggioranza anche l' ordine del giorno presentato dalla senatrice LeU De Petris.(Di giovedì 7 marzo 2019)

