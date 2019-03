Tav | Conte | Forti dubbi e perplessità

Tav - assist di Giuseppe Conte ai grillini : "Così non si deve fare" - il governo può collassare : Lo ammette chiaro e tondo, Giuseppe Conte. Ammette l'ovvio: "Siamo oggettivamente a uno stallo" tra Lega e M5s. Così in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove il premier è chiamato a fare il punto sul caso Tav che sta minando gli equilibri di governo: nelle ultime ore la situazione pare essere prec

Conte : 'Ho forti dubbi che l'Italia abbia bisogno della Tav' : Roma, 7 mar., askanews, - 'Io stesso nel vertice di stanotte ho espresso forti dubbi e perplessità su questa opera e lo ribadisco dopo averla studiata: non sono allo stato affatto convinto che questo ...

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza dell’opera - escludo crisi di governo : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Se il cantiere fosse oggi mi batterei contro»ha aggiunto, spiegando che le posizioni di M5s e Lega sull’opera «restano contrapposti» e che ora «l’unica via è condividere i dubbi con Francia e Ue» ...

Tav - Conte : "Contrario all'utilità dell'opera ma sintesi politica - ridiscutere con Francia e Ue" : "Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza della Tav". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa Palazzo Chigi sulla Torino-Lione che continua a dividere il governo. "Non sono affatto convinto che questo sia un progetto infrastrutturale di cui l'Italia ha bisogno ma la decisione finale spetterà alla politica"

Tav - Conte prende tempo : "Ho forti dubbi" : 18.08 "L'unica strada è proseguire, alla luce di ciò che è emerso,dei forti dubbi emersi,e me ne assumo la responsabilità, l'unica strada che credo sia d'obbligo è procedere a un'interlocuzione con i partner di questo progetto,Francia e Ue per condividere questi dubbi e perplessità".Così il premier Conte sulla Tav. Conte ha detto di non muovere da pregiudizi e che dopo l'analisi costi-benefici non è convinto che "Tav sia un progetto di cui ...

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza - parliamone con Francia e Ue : Scontro continuo sulla Tav e governo sempre più in bilico. Conte. «In linea di massima ci sono ragioni che spingono a favore dell'opera: la riduzione del traffico stradale,...

Tav : Conte - "Lega e M5s distanti - siamo oggettivamente a uno stallo" : Le posizioni di M5s e Lega sulla Tav sono distanti e siamo "oggettivamente a uno stallo". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sottolineando di non aver "mai detto che avremmo affidato all'analisi costi benefici la decisione finale" e ricordando che la decisione dovrà quindi essere "politica". Al tavolo di ieri "devo dire che io stesso ho manifestato, non muovendo da nessun pregiudizio ...

Tav - Conte stoppa l’opera : “Non sono convinto che il progetto vada realizzato - ho forti dubbi” : Il premier Conte ha convocato una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per spiegare come intende procedere per superare lo stallo del governo sulla Tav: "Non sono convinto che questo progetto vada realizzato, ho forti dubbi".Continua a leggere

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza. E' scontro : il governo vacilla Video. Di Maio : niente crisi - stasera assemblea gruppi M5s : scontro continuo sulla Tav e governo sempre più in bilico. «Che piaccia o meno il professor Ponti ha fatto la sua analisi onorevolmente e in modo molto plausibile», ha...

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza. E' scontro : il governo vacilla Video. Di Maio : niente crisi - stasera assemblea gruppi M5s : 'Mai detto che la decisione è affidata solo a analisi costi-bonifici, ma alla politica con la P maiuscola'. I bandi. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe portare già oggi in Consiglio dei ministri un ...

Tav - Conte : "Anche io sono dubbioso" : Si è concluso alle due del mattino senza un accordo il nuovo vertice di cinque ore a Palazzo Chigi sulla Tav Torino-Lione, come anticipato nella mattinata di ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Cinque lunghe ore in cui i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, affiancati dal Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli non sono stati in grado di prendere una decisione.Il tempo stringe. Conte ha promesso che entro ...

Tav : Conte convoca il dg di Telt. Di Maio : 'Opera non è strategica'. Pressing Francia : 'Italia dica sì' : Il premier Conte ha convocato a Palazzo Chigi Mario Virano , direttore generale di Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e poi gestire la Torino-Lione. Secondo quanto si è appreso l'...