Tav - Conte : «Condividere i dubbi con Francia e Ue». Salvini sull’ipotesi crisi : «Vado fino in fondo» : Il premier parla dell’opera che spacca il governo gialloverde: «Non sono affatto convinto che questo progetto sia quello di cui l’Italia ha bisogno». Ma il vice premier insiste: «Vediamo chi ha la testa più dura tra me e Di Maio. Nessun ministro della Lega firmerà per fermare i lavori»

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : «Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo» : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi che ha anche escluso una possibile crisi di governo. Tuttavia ha ammesso le divisioni: «Le posizioni di M5s e Lega sull’opera restano contrapposte» . Nella serata di giovedì la tensione è salita ulteriormente con il botta e risposta a distanza tra i due vicepresidenti del consiglio. Luigi Di Maio ha ...

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi. «Se il cantiere fosse oggi mi batterei contro» ha aggiunto, le posizioni di M5s e Lega sull’opera «restano contrapposti» ma ora «l’unica via è condividere i dubbi con Francia e Ue». E ha aggiunto: «Nessun vertice previsto per stasera»...

Il governo azzeccagarbugli non sa come dire che la Tav si deve fare. I bluff di Conte : Roma. Chissà che alla fine anche Matteo Salvini, sempre così poco incline all’autocritica, non dovrà rimangiarsele, quelle parole sbattute in faccia a Danilo Toninelli nella notte tra mercoledì e giovedì, quella del lungo vertice a Palazzo Chigi. “A me dei francesi non me ne frega un accidente”, dis

[Il caso] Alla fine il premier Conte si schiera contro la Tav . "Non l'avrei mai fatta e alla fine decido io". Ma ancora non ha deciso : Il pasticcio è servito Subito dopo, la notte scorsa, è iniziato un percorso di razionalità politica dove in effetti "si è registrato un stallo di posizioni opposte e contrarie tra Lega e Movimento". ...

L’assist di Conte a Di Maio : “La Tav non mi convince”. Scontro M5s-Lega su bandi : E' stallo sulla Tav. A certificarlo e' il presidente del Consiglio in persona che, pero', esclude una crisi di governo. E rinvia la decisione sui bandi a lunedi', pur ammettendo che anche in questo caso "c'e' lo stallo". Le posizioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini restano distanti, sebbene il confronto "sia leale e franco" ma "non stiamo affatto litigando", assicura Giuseppe Conte. Il premier, premettendo di non avere mai espresso posizioni a ...