Taranto | mamma abusa dei 4 figli disabili | “Mangiavano solo pop corn e patatine e non li

Taranto - bimba di 2 mesi non respira : operatore 118 spiega alla mamma al telefono come salvarla : Il “miracolo della Befana” a Taranto. “Correte, mia figlia non respira più, sta morendo”, con queste parole una mamma si è rivolta all’operatore del 118 di turno alle 13 nel giorno dell’Epifania. La piccola mentre prendeva il latte era diventata cianotica e aveva smesso di respirare. L’infermiere a telefono ha spiegato ai genitori cosa fare per salvarla.Continua a leggere