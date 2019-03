Studenti da tutto il mondo per l' International Welcome Day - l'Ateneo ha accolto giovani che svolgono un soggiorno di studio a Perugia nel secondo semestre : Lo sforzo di questi ultimi anni sul fronte dell'internazionalizzazione è stato volto proprio a questo, ad abbattere i confini tra la nostra e le istituzioni accademiche di tutto il mondo. Questo ...

Movimento Greta Thunberg : venerdì gli Studenti scioperano in tutto il mondo : venerdì prossimo, in circa 500 città di tutto il mondo, si terranno gli scioperi degli studenti annunciati dalla rete “Global Strike For Future“. Il Movimento nato intorno alla figura dell’attivista svedese, Greta Thunberg, ha raggiunto ormai dimensioni globali e non è escluso che vengano organizzati ulteriori manifestazioni ancora non messe in lista. tutto nasce dalla volontà di indurre un cambio di marcia e una nuova ...

#climatestrike - il 15 marzo sciopero degli Studenti in tutto il mondo per il Clima : Il venerdi è il giorno in cui giovani di tutto il mondo fanno sentire la loro voce e chiedono un futuro. Abbiamo solo 11 anni per agire e limitare i danni da cambiamento Climatico. Al seguito di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che sciopera da scuola ogni venerdi per il Clima e parla ai potenti del mondo, si moltiplicano le iniziative. Il 15 marzo è “sciopero” globale dei giovani, degli studenti, per il Clima (#Climatestrike). ...

Catania - “gli Studenti disabili dal 31 gennaio senza assistenza. Soldi stanziati - ma non per coprire tutto l’anno” : Sono tornati a scuola dopo le vacanze di Natale e hanno trovato una brutta sorpresa. Dal 31 gennaio 2019 gli alunni con disabilità dell’intera Città Metropolitana di Catania non avranno più a disposizione i trasporti scolastici, gli assistenti che li portano in bagno, gli operatori che li sostengono nella comunicazione e li aiutano anche a mangiare. Servizi essenziali che rischiano di scomparire. I genitori chiedono da settimane più ...