Stallo tra M5S-Lega sull’Alta velocità

L'Ue strapazza l'Italia : riforme in Stallo - rischio contagio : Il danno provocato dall'incertezza del governo italiano per quanto riguarda la sua politica di bilancio ha provocato una frenata dell'economia". BOCCIATI QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA… Più nel ...

Slittino - Coppa del Mondo Sochi 2019 : Natalie Geisenberger chiude in bellezza e centra la sua settima Sfera di CriStallo : Natalie Geisenberger non sbaglia un colpo e vince anche la gara di Sochi (Russia) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino femminile 2018-2019 (domani si concluderà la stagione con la prova sprint). La tedesca, che era già ad un passo dalla Sfera di Cristallo, non si distrae, vince anche sulla pista dove si sono disputate le Olimpiadi del 2014 (e dove non si correva da tre anni) e, con 221 punti di vantaggio su Julia Taubitz (982 contro 761), ...

Slittino - Coppa del Mondo Sochi 2019 : in Russia si assegnano le sfere di criStallo. Che battaglia tra gli uomini : Ancora tutto relativamente aperto: nel week-end si assegnano le sfere di cristallo per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino. Il massimo circuito internazionale va in scena a Sochi, dove oltre alle prove tradizionali si svolgeranno anche le sprint ed il team relay a concludere la rassegna. Nessuna classifica è già matematicamente chiusa. Lo spettacolo più grande è però atteso sicuramente nel singolo maschile. Sono addirittura in quattro ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Willingen 2019 : Ryoyu Kobayashi stravince e mette in ghiaccio la sfera di criStallo. Fuori dai 30 Alex Insam : Ryoyu Kobayashi sbaraglia la concorrenza e si impone nella seconda gara del weekend a Willingen (Germania), in occasione della quattordicesima tappa di Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Il 22enne nativo di Hachimantai detta la legge del più forte e regala al pubblico tedesco e agli appassionati una delle migliori performance della stagione, portando a casa l’undicesima vittoria della carriera (tutte ottenute nell’arco di questa ...

E' Stallo nel governo sull'intesa per l'autonomia delle regioni. Fico : 'il Parlamento abbia un ruolo centrale' : Previsto per la settimana prossima un vertice tra Conte, Di Maio e Salvini. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le regioni che intendono staccarsi sempre più dallo Stato centrale

Brexit - Juncker e May tornano a trattare per sbloccare lo Stallo : DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BRUXELLES - Dopo che Westminster ha votato due volte contro l'accordo di divorzio negoziato tra Londra e Bruxelles negli ultimi due anni, la Commissione europea e il governo ...

Sea Watch - Stallo e contrapposizione : la nave ancora ferma al largo di Siracusa : Giornata di trattative e divieti: impedita la navigazione intorno alla nave per evitare problemi DI ordine pubblico e sanità pubblica

Seawatch - Stallo e contrapposizione ancora ferma al largo di Siracusa : Giornata di trattative e divieti: impedita la navigazione intorno alla nave per evitare problemi DI ordine pubblico e sanità pubblica

Creed 2 - trailer e trama. Sylvester Stallone riveste i panni di Rocky e ritrova Ivan Drago! Sarà la resa dei conti? : Sono trascorsi ormai 43 anni da quel mitico 1976. Nelle sale cinematografiche irruppe la pellicola di Rocky: il pugile di Philadelphia, interpretato da un Sylvester Stallone all’epoca ancora semi-sconosciuto, divenne immediatamente un’icona immortale, esaltato dalla memorabile colonna sonora di Bill Conti. Seguirono altri 5 sequel di una saga irripetibile, l’ultimo nel 2006 quando Rocky, ormai ultracinquantenne, fece la sua ...

Creed 2 - trailer e trama. Sylvester Stallone riveste i panni di Rocky e ritrova Ivan Drago! Sarà la resa dei conti? : Sono trascorsi ormai 43 anni da quel mitico 1976. Nelle sale cinematografiche irruppe la pellicola di Rocky: il pugile di Philadelphia, interpretato da un Sylvester Stallone all’epoca ancora semi-sconosciuto, divenne immediatamente un’icona immortale, esaltato dalla memorabile colonna sonora di Bill Conti. Seguirono altri 5 sequel di una saga irripetibile, l’ultimo nel 2006 quando Rocky, ormai ultracinquantenne, fece la sua ...

Creed 2 - trailer e trama. Sylvester Stallone riveste i panni di Rocky e ritrova Ivan Drago! Sarà la resa dei conti? : Sono trascorsi ormai 43 anni da quel mitico 1976. Nelle sale cinematografiche irruppe la pellicola di Rocky: il pugile di Philadelphia, interpretato da un Sylvester Stallone all’epoca ancora semi-sconosciuto, divenne immediatamente un’icona immortale, esaltato dalla memorabile colonna sonora di Bill Conti. Seguirono altri 5 sequel di una saga irripetibile, l’ultimo nel 2006 quando Rocky, ormai ultracinquantenne, fece la sua ...

Creed 2 - trailer e trama. Sylvester Stallone riveste i panni di Rocky e ritrova Ivan Drago! Sarà la resa dei conti? : Sono trascorsi ormai 43 anni da quel mitico 1976. Nelle sale cinematografiche irruppe la pellicola di Rocky: il pugile di Philadelphia, interpretato da un Sylvester Stallone all’epoca ancora semi-sconosciuto, divenne immediatamente un’icona immortale, esaltato dalla memorabile colonna sonora di Bill Conti. Seguirono altri 5 sequel di una saga irripetibile, l’ultimo nel 2006 quando Rocky, ormai ultracinquantenne, fece la sua ...

Creed 2 - trailer e data di uscita in Italia. Stallone torna nei panni di Rocky e ritrova Ivan Drago! : “I must break you! (io ti “spiezzo” in due!)“. Una frase che anche i sassi conoscono e che riporta alla mente un incontro di pugilato, di mera finzione ma di grande fascino sul finire della “Guerra Fredda”. Rocky Balboa vs Ivan Drago sono stati co-protagonisti di un combattimento che ha scritto la storia del cinema: da un lato lo “Stallone Italiano” di Philadelphia; dall’altra la macchina ...

Creed 2 - trailer e trama. Sylvester Stallone riveste i panni di Rocky e ritrova Ivan Drago! Sarà la resa dei conti? : Sono trascorsi ormai 43 anni da quel mitico 1976. Nelle sale cinematografiche irruppe la pellicola di Rocky: il pugile di Philadelphia, interpretato da un Sylvester Stallone all’epoca ancora semi-sconosciuto, divenne immediatamente un’icona immortale, esaltato dalla memorabile colonna sonora di Bill Conti. Seguirono altri 5 sequel di una saga irripetibile, l’ultimo nel 2006 quando Rocky, ormai ultracinquantenne, fece la sua ...