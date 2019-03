Spray nasale antidepressivo | una vera rivoluzione nel campo della psichiatria

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Un nuovo farmacoper il trattamentodepressione è stato immesso sul mercato americano dopo l'approvazioneFda (Food and Drug Administration), l’agenzia americana che regola la vendita dei farmaci. Si tratta di una nuova formulazione indicata per la curadepressione e si rivolge, in particolar modo, a quei pazienti che non hanno ottenuto buoni risultati con l’ausilio di altre terapie. Per il momento questosarà immesso solo sul mercato farmaceutico americano ma si auspica la sua autorizzazione anche in altro Paesi.Il farmacoper curare la depressione: ecco a chi si rivolge Il nuovoa base di esketamina è stato studiato per indurre una rapida azione a beneficio dei pazienti afflitti da questo tipo di disturbi depressivi e rappresenta un’innovazione farmaceutica rivoluzionaria nel. Secondo le dichiarazioni del ...

