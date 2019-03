Spalletti torna a parlare di Icardi

Inter - Spalletti : 'Perisic torna presto. Icardi? A me ha detto che non è pronto' : Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: 'La considerazione va alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro certi confronti dentro o fuori anche il primo dei risultati viene ...

Inter - Spalletti : "Icardi? Sa cosa fare per tornare in campo" : L'Inter di Luciano Spalletti è caduta in casa del Cagliari di Rolando Maran che ha meritato la vittoria per aver giocato una partita di quantità e qualità per tutti e 98 i minuti di gioco. I sardi ...

Laziomania : Caro Spalletti - nel calcio tutto torna. Ti dedico Giacomelli : Spalletti che dà del tifoso, di che squadra, potete immaginare, comunque lotta per il quarto posto, a Caressa: forse il mondo è tornato sul suo asse, ieri sera. Da ieri sera, forse smetterò di ...

Esonero Spalletti - Mourinho vuole tornare all’Inter : Esonero Spalletti, ombre portoghesi sul tecnico – Giorni difficili in casa Inter per Luciano Spalletti. L’allenatore toscano, che in questo 2019 non è riuscito a vincere nemmeno una gara (0 i gol segnati). Ha iniziato a fare i conti con i fantasmi del passato. Passato interista, in questo caso. Sull’ex Roma infatti si sta allungando […] L'articolo Esonero Spalletti, Mourinho vuole tornare all’Inter proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Inter-Bologna - le probabili formazioni : Spalletti torna ad affidarsi a Perisic : Match molto delicato quello che vedrà l'Inter domani affrontare il Bologna allo stadio Meazza, nella gara valida per la ventiduesima giornata di campionato, la terza del girone di ritorno. Due squadre in lotta per obiettivi diametralmente opposti. I nerazzurri vogliono difendere il terzo posto, che vale il piazzamento Champions, mentre gli ospiti sono in piena zona retrocessione e cercano punti salvezza. Nella gara di andata, dopo un primo tempo ...

Spalletti pensa positivo : "I rumors non condizionano Icardi. Radja sta tornando ai suoi livelli" : la vigilia di Inter-Sassuolo, ma c'è anche tanto mercato per Spalletti nella conferenza pre-partita. Partendo dal rinnovo di Icardi , complicato, per arrivare a quello di Skriniar fino all'uso dei ...

Spalletti pensa positivo : "I rumors non condizionano Icardi. Radja sta tornando ai suoi livelli" : la vigilia di Inter-Sassuolo, ma c'è anche tanto mercato per Spalletti nella conferenza pre-partita. Partendo dal rinnovo di Icardi , complicato, per arrivare a quello di Skriniar fino all'uso dei ...

Nainggolan e Spalletti : un pieno di fiducia per ritornare il vero Radja : Un patto d'onore tra uomini veri. Che punta a rimettere Radja Nainggolan al centro dell'Inter. La nuova vita nerazzurra del Ninja è cominciata a Empoli, con quei 36 minuti in campo post sospensione ...

Nainggolan torna - ma Spalletti lo bacchetta - : L' Inter … copia la Juventus , specialista nelle vittorie di misura, e bissa a Empoli l'1-0 ottenuto a Santo Stefano sul Napoli. Due successi preziosissimi per ripartire dopo il lungo periodo-...

Empoli-Inter 0-1 - Keita gol : Spalletti torna a vincere fuori casa dopo 2 mesi : Empoli-Inter 0-1, cronaca e tabellino Serie A, la classifica Tutte le notizie di Serie A Per approfondire