Spagna | 3 milioni a stagione per i diritti tv della Liga femminile

Juve su Joao Felix - dalla Spagna sparano : 120 milioni! : L’attaccante del Benfica Joao Felix è uno degli obiettivi della Juventus, ma sul calciatore 19enne c’è da battere la concorrenza di Real, Atletico, Barcellona e Manchester United. Secondo il giornale spagnolo “As“, i bianconeri sono al momento i favoriti per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore. Motivo? La dirigenza italiana sarebbe disposta a pagare la clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Paratici ...

Mediaset : in Spagna utile a 200 milioni : MILANO, 27 FEB - L'anno scorso Mediaset Espana ha registrato un utile netto di 200 milioni, in crescita rispetto ai 197 del 2017 ottenendo "il miglior risultato degli ultimi 10 anni". I ricavi sono ...

Shakira accusata di aver evaso 14 - 5 milioni di euro di imposte in Spagna : ... però, Shakira viveva nella capitale catalana già tra il 2012 e il 2014 e quindi avrebbe dovuto pagare le tasse nella penisola iberica sul reddito prodotto ovunque nel mondo. Secondo i pm spagnoli la ...

Inter - in Spagna sicuri 'Pronti 90 milioni per Rakitic' : MILANO - Mentre dalla Spagna il quotidiano 'As' scrive di un'Inter disposta a mettere sul piatto 90 milioni per Ivan Rakitic con l'obiettivo di abbassare la clausola fissata a 120 milioni, tra l'altro ...

Dalla Spagna il Real offre 60 milioni di euro e il cartellino di Isco per Dybala : Quella di quest'anno potrebbe essere la quarta e ultima stagione di Paulo Dybala con la maglia della Juventus . La Joya piace a diversi club europei ma secondo Tuttosport e il quotidiano spagnolo Don ...

Spagna - Mourinho patteggia col Fisco : due milioni di multa e un anno con la condizionale : Josè Mourinho patteggia col Fisco spagnolo , l'allenatore portoghese è stato condannato ad un anno di carcere con la condizionale e pagherà una multa di due milioni di euro all'erario iberico. ...

Cristiano Ronaldo - la sentenza in Spagna : quanto deve al Fisco - un diluvio di milioni : Cristiano Ronaldo mette la parola fine alla prima delle due grane giudiziarie che lo vedono protagonista, vale a dire il contenzioso con il Fisco spagnolo relativo alle accuse di evasione legate al periodo in cui militava nel Real Madrid. L’attaccante portoghese della Juventus, oggi presente in trib

Calcio : Cristiano Ronaldo condannato per evasione fiscale in Spagna. Pagherà una multa da 18 - 8 milioni di euro : E il caso è chiuso. Va in archivio la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato dal Fisco spagnolo di evasione fiscale. Ebbene, al termine di un’udienza durata appena 50 minuti a Madrid, il campione portoghese della Juventus è stato condannato ad una pena detentiva di 23 mesi di carcere, che non sconterà essendo incensurato. ❗️ LAST HOUR: Cristiano Ronaldo accepts a sentence of 23 months in ...