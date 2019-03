Sostenibilità | arriva il “giardiniere virtuale” per progettare le aree verdi nel rispetto

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Uno strumento innovativo e di facile utilizzo percon le specie della flora d’Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione dellee il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questopensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazied accedere a un corredo di informazioni con ...

