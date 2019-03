Sondaggi politici AnalisiPolitica-Noto | italiani razzisti?

Sondaggi politici Ipsos : M5S - il futuro è nero secondo un italiano su due : Sondaggi politici Ipsos: M5S, il futuro è nero secondo un italiano su due Pd, Movimento 5 Stelle e Tav sono stati i protagonisti dell’ultimo Sondaggio Ipsos per Di Martedì. Iniziamo dall’alta velocità Torino e Lione che interessa anche dem e grillini. Sondaggi politici Ipsos: maggioranza italiani favorevole alla Tav secondo il 64% del campione intervistato da Ipsos, l’opera va completata. Solo il 20% ne chiede la ...

Sondaggi politici elettorali : PD si avvicina al M5S - Lega resta saldamente al comando : In attesa delle elezioni europee, che saranno un test importante per i partiti italiani in primavera, giungono nuovi Sondaggi politici, che mostrano la situazione attuale dello scenario nazionale. Le intenzioni di voto della prima decade di marzo continuano a premiare la Lega, che si mantiene al comando per gli istituti di ricerche Tecnè e Swg. In caduta libera il Movimento 5 Stelle, ormai a oltre 10 lunghezze di distanza dalla vetta. Il Partito ...

Sondaggi politici - Zingaretti verso la vittoria alle primarie del Pd : è oltre il 50% dei voti : A due giorni dalle primarie del Pd, un Sondaggio evidenzia un trend apparentemente molto chiaro: il super-favorito per la vittoria è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, seguito a distanza da Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Zingaretti è dato dalle rilevazioni al di sopra del 50% necessario per l'elezione a segretario.Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : governo rimandato in economia dal 45% degli italiani : Sondaggi politici Ipsos: governo rimandato in economia dal 45% degli italiani Il 45% degli italiani boccia le misure economiche approvate fino ad oggi dal governo giallo verde. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per Di Martedì secondo cui la maggioranza relativa degli intervistati non è soddisfatto dei provvedimenti di natura economica finora adottati dalla squadra guidata da Conte. La bocciatura da parte degli italiani ha anticipato di un ...

Sondaggi politici - i flussi elettorali in Sardegna : Sondaggi politici, i flussi elettorali in Sardegna Le analisi sul voto in Sardegna dell’ultima domenica non potevano prescindere da quelle sui flussi elettorali presunti che hanno caratterizzato le elezioni regionali. Si sono cimentati allo scopo Noto, SWG e Cise. La stima non è semplice, per il grande numero di liste civiche o locali non confrontabili in modo perfetto con i partiti delle ultime elezioni politiche. E sono stati ...

Sondaggi politici Analisi Politica : ecco dove sono finiti i grillini delusi : Sondaggi politici Analisi Politica: ecco dove sono finiti i grillini delusi Come abbiamo visto in un precedente articolo, l’emorragia di voti del Movimento 5 Stelle fatica ad arrestarsi. Il picco è stato toccato domenica scorsa alle regionali in Sardegna dove solo il 20% di chi votò Cinque Stelle alle Politiche ha deciso di dare ancora fiducia al Movimento. Il restante 80% si è rifugiato nell’astensione o si è diretto verso altri ...

Sondaggi politici Winpoll : in Veneto torna la voglia d’indipendenza? : Sondaggi politici Winpoll: in Veneto torna la voglia d’indipendenza? Qualora l’autonomia venisse disattesa, il 58% dei veneti riterrebbe giustificabile un rilancio dell’indipendenza. E’ questa la fotografia scattata da un Sondaggio Winpoll realizzato per il gruppo consiliare Siamo Veneto tra il 7 e il 10 dicembre 2018. In Veneto torna quindi a spirare quel vento indipendentista che portò nella notte tra l’8 e il ...

Sondaggi politici Euromedia : fiducia ministri - Salvini ancora primo : Sondaggi politici Euromedia: fiducia ministri, Salvini ancora primo Nonostante il calo degli ultimi mesi, Matteo Salvini rimane il ministro che gode di più fiducia tra gli italiani. A sostenerlo è Minister Monitor, l’analisi dell’osservatorio politico Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con Klaus Davi su come viene percepito il governo. Come detto agli inizi, il ministro dell’Interno è in prima posizione con una ...

Sondaggi politici - Salvini è il ministro che gode di più fiducia : crollano Di Maio e Toninelli : Gli italiani hanno più fiducia in Matteo Salvini, Giulia Bongiorno e Giovanni Tria. Tra i ministri, sono loro tre ad avere un indice di fiducia maggiore, nonostante il calo del vicepresidente del Consiglio. Ben più evidente il tracollo di altri due ministri: Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. Di Maio ora è al sesto posto nel governo, Toninelli tra le ultime posizioni.Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : 47% italiani boccia la democrazia diretta : Sondaggi politici Ipsos: 47% italiani boccia la democrazia diretta Il voto dei militanti sulla piattaforma Rousseau per decidere sul caso Salvini-Diciotti ha allargato il solco tra ortodossi M5S e governativi fedeli a Di Maio. I primi accusano i secondi di aver pilotato il voto per salvare l’alleato, il capo politico del Movimento difende invece la scelta affermando che in gioco c’era la sopravvivenza del “governo del ...

Sondaggi politici EMG - gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti : Sondaggi politici EMG, gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti Gli italiani difendono la scelta del Movimento 5 Stelle di votare contro l’autorizzazione a procedere per Salvini sul caso della nave Diciotti. E’ quanto emerge dall’ultimo dei Sondaggi politici di EMG per Agorà. Secondo il 60% degli intervistati non si è trattato di un tradimento dei principi del movimento. Percentuale che naturalmente ...

Sondaggi politici Ipsos : Abruzzo - Sardegna e Salvini - il M5S si gioca il futuro politico : Sondaggi politici Ipsos: Abruzzo, Sardegna e Salvini, il M5S si gioca il futuro politico Non c’è due senza tre. Dopo aver perso in Abruzzo, salvato Salvini grazie al voto dei militanti, il Movimento 5 Stelle si appresta ad affrontare una nuova sfida. Questa domenica è infatti previsto un nuovo esame: le regionali in Sardegna. Un’altra sconfitta metterebbe a rischio la leadership di Di Maio. Ma non solo quella. In gioco, secondo ...

Sondaggi politici elettorali SWG e Tecnè : M5S in ribasso - si rialza Forza Italia : La seconda decade del mese di febbraio si è chiusa con diversi Sondaggi politici pubblicati da parte degli istituti di ricerca. Uno di questi è stato illustrato dal TG La7 e riguarda le intenzioni di voto rilevate da parte di SWG. In particolare, viene segnalata una flessione da parte del Movimento 5 Stelle (-1,2%), che si allontana dalla vetta ed attualmente raccoglie il 22,1%. In testa troviamo sempre la Lega (33,5%), ma si registra una ...

Sondaggi politici Demos&Pi : autonomia - in Veneto aumentano i pessimisti? : Sondaggi politici Demos&Pi: autonomia, in Veneto aumentano i pessimisti Il cammino per concedere l’autonomia a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna procede con il freno a mano tirato. Solo una settimana fa, infatti, è approdata sul tavolo del Consiglio dei Ministri la bozza di accordo. Se tutto dovesse andare a buon fine l’approvazione dovrebbe arrivare entro fine marzo. Ma sono ancora tanti i dubbi e le resistenze, ...