Sondaggi elettorali EMG | avanza il PD in calo Forza Italia e M5S

Sondaggi elettorali Bidimedia : europee - “Siamo Europei” davanti al M5S : Sondaggi elettorali Bidimedia: europee, “Siamo Europei” davanti al M5S La lista unitaria “Siamo Europei” promossa da Carlo Calenda supererebbe in consensi il Movimento 5 Stelle nella corsa alle elezioni europee di maggio. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Bidimedia che fotografa due scenari. Uno senza la lista europeista, l’altro con. Sondaggi elettorali Bidimedia: il primo scenario Nel primo caso, ...

Sondaggi elettorali - alle europee spunta la lista ‘Siamo europei’ di Calenda e scavalca il M5s : Gli ultimi Sondaggi elettorali, prendendo in considerazione le prossime elezioni europee di maggio, evidenziano il potenziale della lista europeista 'Siamo europei', proposta da Carlo Calenda e a cui potrebbe aderire il Pd. La lista si avvicina al 23% e scavalca il Movimento 5 Stelle, che continua a perdere consensi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Noto : Pd e Movimento 5 Stelle divisi da un punto : Sondaggi elettorali Noto: Pd e Movimento 5 Stelle divisi da un punto L’effetto primarie avvicina il Pd al Movimento 5 Stelle. L’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca vede i dem in crescita dell’1,5 al 20% mentre i pentastellati perdono un altro punto percentuale e calano al 21%. A separarli ora rimane un solo punto. A distanza di un anno, il Pd torna dunque in gioco. Merito del neo segretario Nicola Zingaretti che ha ...

Sondaggi elettorali - il Pd supera il 20% : quasi raggiunto il M5s - in calo insieme alla Lega : Gli ultimi Sondaggi elettorali, in vista delle elezioni europee, confermano la Lega come primo partito, seppur leggermente in calo. Dietro continua il crollo del Movimento 5 Stelle che viene inseguito da molto vicino dal Pd, ora di nuovo sopra al 20% dopo le primarie del 3 marzo. supera la soglia di sbarramento del 4% +Europa.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : PD si avvicina al M5S - Lega resta saldamente al comando : In attesa delle elezioni europee, che saranno un test importante per i partiti italiani in primavera, giungono nuovi Sondaggi politici, che mostrano la situazione attuale dello scenario nazionale. Le intenzioni di voto della prima decade di marzo continuano a premiare la Lega, che si mantiene al comando per gli istituti di ricerche Tecnè e Swg. In caduta libera il Movimento 5 Stelle, ormai a oltre 10 lunghezze di distanza dalla vetta. Il Partito ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : il Movimento 5 Stelle arretra al Sud : Sondaggi elettorali Bidimedia: il Movimento 5 Stelle arretra al Sud Nell’ultima rilevazione effettuata da Bidimedia, tutti i grandi partiti vedono incrementare i propri consensi. Tutti tranne il Movimento 5 Stelle che cala del 2,2% al 22,7%. La crescita del Partito Democratico (+0,2) al 18,9 e di Più Europa a 2,6% (+0,2) e degli altri partiti d’area, portano il centrosinistra ad effettuare il sorpasso sul Movimento. Tanto che ...

Sondaggi elettorali Tecnè : M5S in caduta Libera - Pd rinato : Sondaggi elettorali Tecnè: M5S in caduta Libera, Pd rinato L’aria buona delle primarie fa bene al Pd che da domenica sera ha un nuovo segretario. Una prima ventata d’aria fresca arriva dalle intenzioni di voto che danno i dem in forte crescita. Secondo l’ultimo Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica, rispetto ad un mese fa, il Pd guardagna 1,5 punti e sale al 18,8%. Sondaggi elettorali Tecnè: M5S in ...

Sondaggi elettorali - il Pd guadagna terreno (al 19 - 8%) e rincorre il M5S (al 22 - 1%) : Secondo il Sondaggio Swg rispetto alla settimana scorsa il Partito democratico guadagna l'1,3%, raggiungendo il 19,8%, e avvicinandosi ai 5Stelle, con un distacco di 2,3 punti. Il Movimento guidato da Luigi Di Maio continua a perdere consensi: è dato al 22,1%, mentre la scorsa settimana era al 22,6%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali SWG - il PD si avvicina al 20% e tallona il M5S : Sondaggi elettorali SWG, il PD si avvicina al 20% e tallona il M5S La principale novità dell’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG, presentato come sempre nel Tg di La7, non arriva in realtà inaspettata. Molti si attendevano che le primarie del PD avrebbero aiutato il partito ad aumentare i propri voti, e così è stato, soprattutto dopo un’affluenza sopra le aspettative della vigilia. Contemporaneamente cala ancora il ...

Sondaggi elettorali Winpoll : balzo Pd - M5S vicinissimo : Sondaggi elettorali Winpoll: balzo Pd, M5S vicinissimo Passo indietro della Lega ad una settimana dal voto in Sardegna. Secondo l’ultimo Sondaggio Winpoll registrato il 4 marzo, il Carroccio perde quasi un punto percentuale attestandosi al 35,4%. E’ probabile che sul calo abbiano influito i continui rinvii del governo su due misure fondamentali per la Lega: autonomia delle regioni e legittima difesa. Senza dimenticare la Tav. Ad ...

Sondaggi elettorali - il Pd torna sopra il 20% e il centrosinistra scavalca il M5s in crisi : Gli ultimi Sondaggi confermano la Lega come primo partito, con un vantaggio sempre più netto sugli inseguitori. Continua il costante calo del Movimento 5 Stelle che vede avvicinarsi anche il Pd: i dem, nei giorni delle primarie, infatti, ritornano sopra la soglia del 20%. E il centrosinistra ora è la seconda forza del Paese, superando proprio i Cinque Stelle.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 4 marzo 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 4 marzo 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana vengono prodotti dai vari istituti confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la collaborazione di ...

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo - istituto per istituto - al 04 marzo 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto Ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. Appuntamento ...

Sondaggi elettorali : primarie Pd - affluenza sopra le previsioni : Sondaggi elettorali: primarie Pd, affluenza sopra le previsioni Alla fine tutto è andato secondo copione. Nicola Zingaretti è da ieri sera il nuovo segretario del Partito Democratico. A spoglio non ancora concluso, il governatore del Lazio ha annunciato la vittoria: “Siamo tra il 65 e il 70 per cento dei voti. Grazie all’Italia che non si piega a un governo pericoloso”. Anche i due sfidanti, Martina e Giachetti, si sono ...