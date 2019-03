Sky Sport MotoGP | Diretta Esclusiva Gp Qatar 7 - 10 Marzo In chiaro differita TV8

Sky Sport Europa League Ottavi Andata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Dopo la due giorni di Champions, torna l'edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle squadre italiane ancora in corsa, Inter e Napoli, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 18.55 e...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio del Qatar su Sky Sport : Alle 17 invece sarà il turno di Jorge Lorenzo , uno speciale dedicato alla recente visita del pilota spagnolo nella redazione di Sky Sport. Torna anche Talent Time che andrà in onda venerdì alle 20.

Diretta Porto-Roma in streaming e in tv : match odierno live sui canali SkySport e su SkyGo : Stasera alle ore 21:00, il Porto allenato da Sergio Conceicao affronterà la Roma allenata da Eusebio di Francesco. Il match odierno sarà valido per il ritorno degli ottavi della Uefa Champions League, edizione 2018/2019. I giallorossi all'andata si sono imposti sulla squadra portoghese per 2-1, grazie alla splendida doppietta siglata dal giovane Nicolò Zaniolo. Quest'oggi, all'Estadio do Dragao è previsto il soul out, per un match che si ...

Eintracht Francoforte-Inter - andata ottavi Europa League : giovedì partita in diretta tv su SkySport : Dopo la brutta sconfitta di Cagliari e il conseguente sorpasso da parte del Milan, la squadra nerazzurra è chiamata al riscatto immediato al Waldstadion di Francoforte (oggi Commerzbank Arena) in occasione di Eintracht-Inter, andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì 7 marzo alle ore 18:55. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky (canale SkySport 1) e in diretta streaming su Sky Go. In un momento ...

Sky Sport Champions Ottavi #3 - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti #PortoRoma : Con la prima settimana del ritorno degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Borussia Dortmund-Tottenham, martedì 5 marzo ore 21 - Il risultato dell'andata dà un grande vantaggio al Tottenham, che a Wembley ha...

Napoli-Salisburgo : la sfida di giovedì in tv su Sky Sport e in chiaro su Canale 8 : Nemmeno il tempo di mandare in soffitta la sconfitta contro la Juventus che per il Napoli è già tempo di tornare in campo. Gli uomini di Ancelotti, infatti, affronteranno giovedì 7 marzo alle 21:00 il Salisburgo nell'andata degli ottavi di Europa League davanti al pubblico del San Paolo. La sfida è importantissima per gli azzurri che puntano fortemente alla vittoria del trofeo internazionale, ma gli austriaci cercheranno di mettere loro i ...

Davide Astori - storia di un capitano : lo speciale di Sky Sport in ricordo del difensore : passato un anno da quando Davide Astori ci ha lasciato, ma il mondo del calcio non lo ha dimenticato, tanto che al tredicesimo minuto di ogni partita del weekend il capitano della Fiorentina verrà ricordato in tutti gli stadi. Il 4 marzo Sky Sport24 gli dedica ...

Diretta Napoli-Juventus - partita in televisione e streaming stasera su SkyGo e Sky Sport : Sale la tensione per l’atteso big match che si disputerà questa sera, domenica 3 marzo, allo stadio San Paolo: Napoli-Juventus. Gli azzurri di Ancelotti proveranno ad infliggere la prima sconfitta in campionato alla capolista bianconera durante il 26esimo turno di Serie A. L'obiettivo è sicuramente quello di accorciare le distanze dalla prima in classifica, nonostante il divario enorme. La partita sarà visibile sia in tv che in streaming. Dove ...

Sky Sport Serie A 26a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 29a giornata Premier e 24a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 11 incontri in ESCLUSIVA tra il 1° e il 3 marzo 2019 Premier LEAGUE 7 match validi per la 29ma giornata (6 live e uno in differita) Turno con grandi derby in Inghilterra sabato 2 marzo - ore 13.30: TOTTENHAM-ARSENAL domenica 3 marzo ore 15.05: FULHAM-CHELSEA e ore 17.15: EVERTON-LIVERPOOL (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga 4 partite in diretta della settima giornata di ritorno <img ...

Napoli-Juventus - il 3 marzo alle ore 20 : 30 sarà trasmessa da Sky Sport : C'è grande attesa a Napoli per il confronto di campionato con la capolista Juventus, in programma domenica 3 marzo alle ore 20:30: la sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go. In classifica il Napoli è secondo ma i punti di distacco sono davvero tanti, per la precisione 13. Napoli-Juventus è il big-match della 26ma di serie A, anche se la giornata presenta l'importantissimo derby romano, con Lazio e Roma in piena ...

Sky Sport News : 'Liverpool-Roma - Mastrelli si dichiara colpevole per l'aggressione a Cox' : if, displayAds && document.location.pathname.match, "News/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Un tweet dell'edizione britannica di Sky Sport News annuncia che il tifoso della Roma Simone Mastrelli si è dichiarato colpevole davanti alla Corte di Preston Crown per l'aggressione a Sean Cox prima della sfida d'andata tra Liverpool e Roma ...