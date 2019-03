Silvio Berlusconi | zampata per far crollare il governo | Pronto per Matteo Salvini

Silvio Berlusconi : "Il governo blocca l'Italia. Si voti. Forza Italia pronta a sostenere Salvini premier" : "Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo".Lo sostiene Silvio Berlusconi, intervistato dal quotidiano online AffarItaliani.it. Il presidente di Forza Italia ha aggiunto che Forza Italia è pronta a sostenere un governo con Matteo Salvini premier.Ha poi specificato la sua ...

Fabrizio Corona e la porcata all'Isola - Alba Parietti : "Cosa c'è dietro la scelta di Pier Silvio Berlusconi" : Alba Parietti in un’intervista concessa a Repubblica ha spiegato le ragioni che la spingono a proseguire con il suo impegno lavorativo all’Isola dei famosi nonostante la brutta pagina che ha visto protagonista (o meglio, vittima) Riccardo Fogli. Fabrizio Corona l’ha attaccato, dandogli del vecchio e

Silvio Berlusconi - assalto frontale a Matteo Salvini : "Stai deludendo i tuoi elettori - presenteranno il conto" : "Ho il dovere morale e civile di fare tutto il possibile per salvare il mio Paese da questo disastro". Silvio Berlusconi, intervistato dal Quotidiano nazionale, lancia la sfida al governo di Lega e M5s, ma soprattutto a Matteo Salvini: "Sta deludendo i suoi elettori. Quello che è certo è che questa

Isola dei famosi - Pier Silvio Berlusconi ha voluto licenziare gli autori : la mannaia dopo lo sfregio a Fogli : La decisione di rivoluzionare il gruppo di autori dell'Isola dei famosi sarebbe arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Nell'ultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, gli autori guidati dal capo progetto Cristiana Farina hanno fatto mandare in onda un video-messaggio di Fabri

Silvio Berlusconi - la Consulta respinge il ricorso sulla legge Merlin : perché per lui è una grana : "La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha deciso le questioni sulla legge Merlin sollevate dalla Corte d'appello di Bari e discusse nell'udienza pubblica del 5 febbraio 2019". È quanto si legge in una nota della Consulta che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità cost

Paolo Del Debbio torna su Mediaset - la bomba alla vigilia : 'Silvio Berlusconi in persona...' : Paolo Del Debbio , dopo mesi di stop, torna in televisione da domani, giovedì 7 marzo, con una nuova trasmissione su Rete4, Diritto e rovescio . In un'intervista al Giornale commenta le voci circolate ...

Silvio Berlusconi - il crollo nella classifica dei più ricchi d'Italia : quante posizioni ha perso : Un significativo crollo per Silvio Berlusconi nella classifica dei Paperoni globali stilata come ogni anno da Forbes. Il Cavaliere nel 2019 precipita infatti all'ottavo posto rispetto alla quinta piazza che occupava l'anno scorso. Il patrimonio del Cav viene stimato a 6,3 miliardi di dollari (257° a

Sondaggio Tecnè da Barbara Palombelli : M5s a picco - risorge Silvio Berlusconi - esplode la Meloni : Se si votasse oggi... Già se si votasse oggi, che verdetto ci consegnerebbero le urne? Ecco piovere il Sondaggio proposto da Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma che conduce su Rete 4 in access prime time. La rilevazione, firmata Tecnè, si inserisce nel solco delle altre proposte negli

Danilo Toninelli risponde a tono alle offese ricevute da Silvio Berlusconi : “Pregiudicato di Arcore…” : Danilo Toninelli non ci sta e risponde così alle offese ricevute da Silvio Berlusconi “La vicenda della Tav è una comica assoluta che ci illustra molto malamente anche agli occhi degli altri Paesi europei, e che arriva a livelli di insensatezza che pensavo fossero irraggiungibili”. Lo ha detto Silvio Berlusconi. “Toninelli che dice ‘si’ si’, … Continue reading Danilo Toninelli risponde a tono alle offese ...

Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele per controlli di routine : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato al San Raffaele di Milano per alcuni controlli di routine, necessari dopo l'operazione al cuore del 2016. Berlusconi si dovrebbe sottoporre ad esami e controlli fino a venerdì, rimanendo per qualche giorno ricoverato nell'ospedale in cui è seguito dal suo medico di fiducia.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - lo sfogo : 'Salvini incastrato'. Il piano : come sarà costretto a tornare nel centrodestra : Obiettivo: 'Continuare a incalzare il governo'. Il voto in Basilicata secondo Silvio Berlusconi è qualcosa in più di un 'banco di prova per Forza Italia '. C'è da dare la spallata decisiva all'...

