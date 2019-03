“Siamo uomini casalinghi a tempo pieno e rivendichiamo il lavoro domestico Credete sia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Casalinga. Sostantivo, femminile: donna che si dedica ai lavori della propria casa. Casalingo. Aggettivo, maschile: che riguarda la casa. Intimo,. Il dizionario Zingarelli, come quarta voce, aggiunge: uomo che si prende cura della propria casa (usato) anche scherzosamente. Il signor Fiorenzo Bresciani, lucchese di 66 anni, non è mai stato d’accordo: tanto da fondare un’associazione di “” per ribaltare la grammatica e lo stereotipo. “Le faccende di casa sono una cosa normale, necessaria, unprezioso: perché se le fa una donna va bene e se lo fa un uomo no?”. Dal 2003 ad oggi, nonostante le perplessità e l’ironia di molti, l’Associazione ha raccolto 6.800 membri e ha raccolto la propria esperienza in un libro, “Pulire al naturale”.“Non siamo tutti– precisa Fiorenzo Bresciani – ma condividono ...

