Serie A Parma | Ceravolo e Scozzarella lavorano coi compagni

Biglietti Parma-Genoa - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La Serie A di calcio è arrivata alla sua giornata numero 27, che tra le tante sfide propone anche quella tra Parma e Genoa, che allo Stadio Ennio Tardini della città emiliana metterà di fronte due squadre giovani e molto divertenti, che giocano un bel calcio molto votato all’attacco, dove spiccherà la velocità del funambolo Gervinho, vero asso nella manica dei ducali. La sfida si svolgerà questo sabato, 9 marzo, a partire dalle ore 18, ...

Serie A Parma - out Stulac : solo terapie per il centrocampista : Parma - Doppia seduta per i gialloblù a Collecchio. Roberto D'Aversa non ha potuto contare su Stulac , alle prese con terapie mediche di recupero e Barillà , che ha svolto lavoro personalizzato. ...

Serie A Parma - Faggiano : «Sepe? Stiamo cercando di riscattarlo. Il mio obiettivo è la salvezza» : Parma - Ospite di TvParma, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha toccato diversi argomenti riguardanti la stagione dei ducali: 'Il punto ottenuto contro l' Empoli è importante, ce lo ...

Serie A Parma - per Stulac lesione di secondo grado al soleo : Parma - Seduta pomeridiana di allenamento per il Parma . Il tecnico D'Aversa ha fatto svolgere alla squadra i consueti lavori di attivazione seguiti da un lavoro aerobico e da possessi palla. La ...

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio si prende il derby - il Milan scavalca l’Inter. Pari spettacolo tra Empoli e Parma : Tre anticipi densi di spettacolo quelli andati in scena oggi per la 26ma giornata della Serie A di Calcio: alle ore 15.00 Pari tra Empoli e Parma, alle ore 18.00 pesantissima vittoria del Milan sul Sassuolo, mentre alle ore 20.30 la Lazio fa suo il derby capitolino, annichilendo la Roma. Pari pirotecnico tra Empoli e Parma: in Toscana termina 3-3. Emiliani per tre volte in vantaggio e per tre volte riacciuffati: nel primo tempo in gol Gervinho ...

Serie A - Empoli Parma 3-3 : highlights e gol 26esima giornata - Sky Tg24 - : Gli emiliani tre volte in vantaggio e tre volte raggiunti dai toscani. In gol Gervinho, Rigoni e Bruno Alves per i ducali, Dell'Orco, Caputo su rigore e Silvestre per i padroni di casa

Serie A Parma - D'Aversa : «Rammaricato per il pareggio» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', EMPOLI - Dopo il rocambolesco pareggio del Castellani contro l' Empoli , il ...

Serie A : Empoli-Parma 3-3 : EMPOLI, FIRENZE,, 2 MAR - Empoli e Parma 3-3 nel primo anticipo del sabato della 26/esima giornata di Serie A. Gli emiliani sono andati tre volte in vantaggio, ma la squadra di casa è riuscita sempre ...

Calcio : Serie A. emozioni al Castellani - Empoli-Parma 3-3 : Tre volte in vantaggio e tre volte recuperato, il Parma esce dal "Castellani" di Empoli con un 3-3 e tantissimi rimpianti.

Serie A - 26° turno : Empoli-Parma 3-3 : 16.58 Tuoni e saette al Castellani,dove esce uno spettacolare 3-3 fra Empoli e Parma Sepe ferma due volte Farias, al 13' ducali avanti con Gervinho che sfrutta una dormita colossale dei toscani. Che però impattano subito con il solissimo dell'Orco 5 minuti dopo.Prima del riposo (46'),gli ospiti ribussano: cross di Alves,Rigoni insacca di testa.Su rigore (fallo netto di Gagliolo) al 59'il nuovo pari Empoli con Caputo.Sepe vola due volte su ...

Serie A Empoli - Iachini : «Parma squadra pericolosa che sa vincere in trasferta» : SEGUI LIVE Empoli-PARMA Tutto sull'Empoli Classifica Serie A La cronaca getReactions, '53997598', 'http://www.corrieredellosport.it/news/stadio/Empoli/2019/03/01-53997598/Serie_a_Empoli_Iachini_parma_...

Parma - Sepe è un vero numero uno : ha il record di parate in Serie A : A volte ritornano. E la sfida tra Empoli e Parma, che aprirà alle 15 il sabato della 26 a giornata di campionato, vedrà il ritorno allo stadio Castellani di Luigi Sepe. Nella stagione 2014-2015, il ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Salvezza? L'unica medicina è lavorare sul campo» : SEGUI LIVE EMPOLI-Parma La cronaca Classifica Serie A Tutto sul Parma getReactions, '53997024', 'http://www.corrieredellosport.it/news/stadio/Parma/2019/03/01-53997024/Serie_a_Parma_d_aversa_salvezza_...

Probabili Formazioni Empoli – Parma - Serie A 02/03/2019 : Probabili Formazioni Empoli – Parma, Serie A 02/03/2019Scendono in campo Empoli e Parma per uno degli anticipi del turno di Serie A: toscani alla ricerca di continuità, ducali con un piede e mezzo nella salvezza.Empoli – Iachini confermerà Dragowski in porta, con la difesa a 3 formata da Silvestre, Dell’Orco e Rasmussen. Gli esterni saranno Di Lorenzo e Pasqual mentre al centro spazio per Bennacer con Acquah e Krunic. Tandem ...