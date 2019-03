Serie A Fiorentina | Pioli | «Chiesa? Lo paragono a Mbappè»

Serie A - gli arbitri della 27giornata : Fiorentina-Lazio a Orsato : Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 27giornata del campionato di Serie A, che si giocherà al termine della tre giorni europea. Diversi i direttori di gara che sono stati impegnati ...

Biglietti Fiorentina-Lazio - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica 10 marzo una delle sfide più intriganti della 27a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Nel posticipo delle ore 20.30 si affronteranno infatti Fiorentina e Lazio, due squadre in piena corsa per un posto in Europa al termine della stagione e sostenitrici di un calcio spesso propositivo e votato all’attacco. Anche per questa ragione la partita chiamerà sicuramente a raccolta appassionati e tifosi che affolleranno ...

Serie A Femminile - Juventus-Fiorentina si giocherà all'Allianz Stadium : Sarà una partita probabilmente decisiva per l'esito del campionato, un big match in piena regola tra prima e seconda in classifica. E avrà il palcoscenico che si merita. Ora è ufficiale, la sfida di ...

Serie A - programmazione tv 27ª giornata : Chievo-Milan su Dazn - Fiorentina-Lazio su Sky : Nel fine settimana sarà di scena la 27ª giornata del campionato di Serie A. Il prossimo turno sarà importante soprattutto per le 'piccole', che dovranno cercare di far punti importanti per la salvezza, anche se la maggior parte di queste squadre sarà impegnata contro le 'big', a loro volta intente a raccogliere punti per rimanere nelle zone alte della classifica e cercare la qualificazione per le coppe europee della prossima stagione. Ad aprire ...

Serie A - Atalanta-Fiorentina 3-1 : gol e highlights : Serie A, Atalanta-Fiorentina 3-1: gol e highlights Gli uomini di Gasperini ribaltano il match dopo l'iniziale vantaggio della squadra viola firmato da Muriel. Ilicic e Gomez vanno già a segno nel primo tempo. Nella ripresa, Gosens chiude la partita per gli orobici Parole chiave: ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «L'Atalanta ha creato più di noi - serve compattezza»

Serie A Fiorentina - Pioli : «Peccato non essere andati sul 2-0»

Serie A - Atalanta-Fiorentina 3-1 : rimonta nerazzurra per l'Europa
Arbitro: Guida Marcatori: 3' Muriel, F,, 28' Ilicic, A,, 34' Gomez, A,, 14' st Gosens, A, Ammoniti: Masiello, Freuler, De Roon, Palomino, A,; Ceccherini, Veretout, F, Espulsi: -

Davide Astori/ Un anno dalla morte del capitano della Fiorentina : la Serie A ricorda : Davide Astori sarà ricordato oggi, 3 marzo 2019, dalla Fiorentina e non solo. Il difensore è scomparso già da un anno anche se sembra molto meno