Senato | ok all’odg sulle misure contro il cancro E Calderoli rivela la sua malattia

(Di giovedì 7 marzo 2019) Un lungo applauso si è levato da tutti i banchi delquando, dopo l’ok all’ordine del giornoper fronteggiare le malattie oncologiche, il vicepresidente Robertodallo scranno presidenziale ha parlato della sua patologia. “Il caso ha voluto – dice – che a presiedere sia una persona che ilce l’ha avuto e da sei anni e mezzo sta combattendolo”. Poi emozionato ha concluso: “Vi ringrazio per un applauso non gradito, non lo auguro a nessuno, però, toccando ferro, si può anche guarire”L'articolo, ok all’odgil. Ela sua: standing ovation dei parlamentari proviene da Il Fatto Quotidiano.

