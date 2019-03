Senato | in Aula si discute delle misure contro il cancro e Calderoli rivela la sua

L'Aula del Senato voterà sul processo a Salvini sul caso Diciotti il 20 marzo : Mercoledi 20, alle ore 13, L'Aula del Senato voterà la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini presentata dal Tribunale dei Ministri di Catania che accusa il ministro dell'Interno di sequestro di persona aggravato in relazione alla vicenda della nave Diciotti, bloccata nell'agosto scorso con il suo carico di migranti al largo della Sicilia. Nelle scorse settimane la Giunta per le immunità aveva respinto ...

Protesta FI con gilet azzurri 'Sì lavoro - no bugie' in Aula al Senato : La capogruppo di Fi al Senato, Annamaria Bernini, nel corso della dichiarazione di voto sul decreto su reddito e pensioni: 'Si' al lavoro, si' alle infrastrutture, si' alla Tav, no alle bugie del ...

Passa il decretone al Senato su reddito e pensioni - Paola Taverna silura i PD in aula (il video) : Il decretone Passa al senato, soddisfatto Luigi Di Maio, Paola Taverna silura con un discorso il PD Via libera del senato al decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento Passa alla Camera. “Molto, molto soddisfatto”. Così il vicepremier Luigi Di Maio dopo l’ok del senato. Bagarre nell’aula … L'articolo Passa il decretone al senato su reddito e pensioni, Paola Taverna silura i PD ...

Senato - primo sì al decretone Ma in Aula scoppia la bagarre : Mancano all'appello 40 miliardi di euro, manca anche il ministro dell'Economia all'appello in quest'Aula e ne capisco l'imbarazzo'. Insomma il decretone ha ricevuto il primo ok, ma le tensioni ...

Ok Senato al Decretone - passa alla camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : ... mancano all'appello 40 miliardi di euro e manca all'appello in quest'Aula anche il ministro dell'Economia ma ne capisco l'imbarazzo". AnnaMaria Bernini, annunciando il voto negativo di Forza Italia, ...

Decretone - ok del Senato - passa alla Camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : Via libera del Senato al Decretone sul reddito di cittadinanza e "Quota 100" con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa dunque all'esame della Camera.È stata una seduta molto accesa per l'approvazione della misura simbolo dell'alleanza gialloverde. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha faticato a contenere prima Forza Italia e poi Paola Taverna dei 5 stelle. È andata in scena la protesta di Forza ...

Decretone - Forza Italia protesta nell’Aula del Senato con gilet azzurri. Bernini : “Sì lavoro - sì Tav - no alle bugie” : La capogruppo di Forza Italia al Senato, Annamaria Bernini, nel corso della dichiarazione di voto sul decreto su reddito e pensioni: “Sì al lavoro, sì alle infrastrutture, sì alla Tav, no alle bugie del governo che ruba il futuro agli Italiani” L'articolo Decretone, Forza Italia protesta nell’Aula del Senato con gilet azzurri. Bernini: “Sì lavoro, sì Tav, no alle bugie” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio umiliato al Senato : "Lei che è stato bibitaro...". Cosa tira fuori il forzista in aula : Umiliazione in aula in Senato per Luigi Di Maio. A Palazzo Madama è in esame il decretone che introduce reddito di cittadinanza e Quota 100 per la pensione. Il Senatore Antonio Saccone (Udc-Forza Italia) interviene rivolgendosi direttamente al ministro dello Sviluppo e leader del Movimento 5 Stelle:

Il Senatore di Forza Italia provoca M5s : “Gilet da ‘steward’ per Di Maio”. E Casellati : “Non siamo allo stadio”. Bagarre in Aula : Tensione in Aula al Senato durante i lavori e l’esame degli emendamenti sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100. Il motivo? Il senatore Antonio Saccone (FI) ha provocato il M5s, ricordando una delle attività lavorative svolte dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio (che non era presente a Palazzo Madama, ndr), ovvero quella di steward negli stadi. Dopo aver ironizzato sul suo appoggio ai gilet gialli francesi, ha ...

Dl reddito-pensioni in Aula Senato - le novità e i nodi rinviati dal governo : Il 'decretone' con il reddito di cittadinanza e quota 100 è approdato in Aula al Senato per incassare il primo disco verde del Parlamento. Dopo qualche modifica approvata dalla commissione Lavoro, il governo ha presentato in Aula un pacchetto di emendamenti per risolvere alcuni nodi: dalla questione delle assunzioni dei 'navigator' per le quali servirà il parere delle Regioni al tema della privacy dopo la memoria depositata dal Garante per la ...

"Decretone" in Aula Senato 25 febbraio : 17.15 Il "decretone" arriverà in Aula del senato lunedì 25 febbraio. Per tutta questa settimana la commissione Lavoro voterà tutti gli emendamenti presentati al provvedimento. Lo ha stabilito,a quanto si apprende, la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama

Dl reddito-pensioni : Aula Senato slitta a lunedì - nodi alla Camera : Roma, 19 feb., askanews, - Il decretone approderà in Aula al Senato lunedì prossimo per consentire alla commissione Lavoro di avviare e concludere l'esame nel corso di questa settimana. Tuttavia, le ...