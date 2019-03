Sci alpino | Coppa Europa Hinterstoder 2019 | Bjoernar Neteland vince il gigante | quarto

Sci alpino - Federica Brignone : “Punto ad ottenere il massimo per giocarmi il podio”; Sofia Goggia : “Voglio migliorare anche in gigante” : Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor (Russia), la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa rotta verso la Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche, con venerdì un gigante e sabato uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittorie di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Sci alpino - le azzurre pronte per il gigante di Spindleruv Mlyn : le sensazioni di Goggia e Brignone : GS femminile a Spindleruv Mlyn, Brignone alla carica: “tutto può succedere per il podio”. Goggia: “sto crescendo anche in questa disciplina” Giornata di rifinitura sulla pista “Black Curse Sv Petr” di Spindleruv Mlyn per le specialiste del gigante, in vista della penultima prova di Coppa del mondo fra le porte larghe in programma venerdì 8 marzo (prima manche alle ore 10.30, seconda alle 13.30 con ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin vuole la coppa di gigante. Brignone per il podio - Goggia per ritrovare il feeling : Dopo la cancellazione di tutto il fine settimana a Rosa Khutor. La coppa del Mondo femminile di sci alpino si trasferisce in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche con sabato un gigante e domenica uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittoria di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik Paris primo nel SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Frida Hansdotter annuncia il ritiro : “è tempo di dire addio” : La campionessa di sci svedese Frida Hansdotter ha annunciato oggi il suo ritiro dalle gare a fine stagione La campionessa olimpica di slalom Frida Hansdotter ha annunciato che si ritirerà alla fine dell’attuale stagione di sci alpino. “Dopo 15 anni di competizioni in Coppa del mondo è tempo per me di dire addio“, ha detto la campionessa svedese in una dichiarazione della Swedish Ski Association. La Hansdotter ha aggiunto ...

Sci alpino : Cig - Belfrond e Tedde i migliori nei tricolore di Campo Felice : Apertura, questa mattina, con lo Slalom femminile e il Gigante maschile, dei Campionati italiani Giovani di Sci alpino a Campo Felice, L'Aquila,, dove i migliori piazzamenti per i colori valdostani ...

Sci alpino - niente sciata libera del venerdì a Kranjska Gora : pista salvaguardata in vista del gigante di sabato : Cancellata la sciata libera di venerdì a Kranjska Gora. Programma di gare per ora confermato Parte ad handicap il week-end di gare di Kranjska Gora, l’ultimo appuntamento stagionale per le prove tecniche maschili prima delle Finali di Soldeu. Gli organizzatori hanno già deciso di cancellare la sciata libera per risparmiare la pista in vista del gigante di sabato (9.30 – 12.30) e dello slalom di domenica (9.30 – 12.30) ...

Sci alpino - infortunio alla mano per Riccardo Tonetti : stagione praticamente conclusa per l’azzurro : Ferita lacero-contusa alla mano destra per Riccardo Tonetti: la sua stagione termina qui Termina la stagione di Riccardo Tonetti, che si è procurato una ferita lacero-contusa alla mano destra con lesioni tendinee e vascolo nervose. Tonetti è stato operato alla clinica Humanitas di Milano nel dipartimento di chiurgia della mano, naturalmente sotto lo stretto controllo della Commissione medica FISI. Sarebbe troppo rischioso tornare ora in ...