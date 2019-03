Sara Affi Fella e Francesco Fedato fidanzati? Foto | un altro calciatore per lei ma

U&D - Sara Affi Fella potrebbe aver ritrovato l'amore : mostrata la prima foto di coppia : Sara Affi Fella sembra che abbia ritrovato l'amore dopo lo scandalo che l'ha travolta a Uomini e Donne. L'ex tronista attraverso un post ha pubblicato la prima foto di coppia ma senza svelare il volto del suo nuovo fidanzato. Da poco tempo Sara sta tornando alla normalità anche sui social. La ragazza sembra non avere più paura delle critiche e giorno dopo giorno mostra qualcosa di sé ai suoi follower. Nell'ultimo periodo molti fan della ragazza ...

Sara Affi Fella innamorata : la prima foto con il nuovo fidanzato : Uomini e Donne, Sara Affi Fella di nuovo innamorata: la conferma e la prima foto del nuovo fidanzato Sara Affi Fella ha ritrovato l’amore dopo Nicola Panico e Vittorio Parigini. Di lei e del presunto nuovo fidanzato, in realtà, si parla ormai da diverse settimane. Lui si chiamerebbe Francesco e, come Nicola Panico e Parigini, pare […] L'articolo Sara Affi Fella innamorata: la prima foto con il nuovo fidanzato proviene da Gossip e Tv.

L’ex fidanzato di Sara Affi Fella contro Tartaglione : 'I miei avvocati ti stanno cercando' : Pietro Tartaglione è finito in questi giorni nell’occhio del ciclone. Dopo aver annunciato a Domenica Live dapprima la gravidanza di Rosa Perrotta e poi il sesso del futuro nascituro, ora si discute di lui per via del litigio social avuto con Giulia De Lellis dopo l’addio ad Irama. Pietro Tartaglione contro tutti: ‘Vi fidanzate solo per le copertine’ Come forse ormai tutti avranno saputo, la querelle social è iniziata quando Pietro Tartaglione ...

Nicola Panico dopo Sara Affi Fella : “Vorrei potermi fidare di nuovo” : Sara Affi Fella è ancora una ferita aperta per Nicola Panico: l’ultimo sfogo dell’ex protagonista di Temptation Island La fine della storia d’amore con Sara Affi Fella, dopo mesi di sotterfugi e bugie, ha segnato particolarmente Nicola Panico. Il calciatore, complice con l’ex tronista, ha tenuto per diverso tempo segreta la sua relazione. dopo la […] L'articolo Nicola Panico dopo Sara Affi Fella: “Vorrei ...

Porto-Roma - sarà l’affidabile Cuneyt Cakir a dirigere l’incontro : Cuneyt Cakir è stato designato per la sfida di Champions League in programma mercoledì Porto-Roma sarà il turco Cuneyt Cakir l’arbitro della sfida di Champions League in programma mercoledì Porto-Roma valida come ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club. L’altra partita degli ottavi fissata per il 6 marzo, Paris Saint Germain-Manchester United, sarà diretta dallo sloveno Damir Skomina, al Var ...

Sara Affi Fella sottopeso : l’ex tronista di Uomini e Donne si confida e risponde alle critiche : Sara Affi Fella si confida e risponde alle critiche dopo Uomini e Donne, lo sfogo dell’ex tronista: “Sono ancora sottopeso” Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili per Sara Affi Fella. L’ex tronista, dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista a Uomini e Donne, ha dovuto fare i conti con l’odio del web […] L'articolo Sara Affi Fella sottopeso: l’ex tronista di Uomini e Donne si confida e ...

Sara Affi Fella torna sui social dopo il tradimento : Nelle ultime ore è trapelato in rete il contenuto del nuovo video che ha postato Sara Affi Fella , rompendo il silenzio sull'affaire Uomini e Donne, che l'aveva vista protagonista di una farsa ...

U&D - Sara Affi Fella torna con un video su IG : 'La prima storia nella quale parlo' : L'ex tronista del dating di Uomini e Donne, dopo un lungo periodo vissuto lontano dai social, ha deciso di rompere il silenzio. Sara Affi Fella, dopo aver riaperto il suo profilo qualche settimana fa, è tornata su Instagram con un video. La ragazza partenopea, dopo l'esperienza negativa vissuta sul trono per via dello scandalo che l'aveva travolta, sembra aver superato tutte le sue paure e le sue insicurezze. Per chi non avesse seguito la ...

Sara Affi Fella ironizza sulla vicenda dell'armadio - Nicola Panico piccato : 'Rispetto' : Sara Affi Fella è, ormai, tornata alla vita di tutti i giorni. Ha riaperto il profilo Instagram con un nuovo account ed ha ripreso in mano la sua quotidianità. Ad ogni modo, però, l'ex tronista di Uomini e Donne continua a generare molto scalpore. Attraverso il social Instagram, infatti, ha chiesto ai follower di farle delle domande. Una tra queste faceva riferimento alla storia dell'armadio. Un utente, infatti, le ha chiesto: "Cos'hai ...

Sara Affi Fella torna a parlare dopo lo scandalo a Uomini e Donne : il video : Sara Affi Fella rompe il silenzio e torna a parlare dopo Uomini e Donne: l’ex tronista supera le paure e pubblica il primo video su Instagram Sara Affi Fella è tornata sui social da diverse settimane ormai. dopo lo scandalo che l’aveva travolta a Uomini e Donne l’ex tronista aveva chiuso il suo profilo Instagram, […] L'articolo Sara Affi Fella torna a parlare dopo lo scandalo a Uomini e Donne: il video proviene da Gossip ...

Sara Affi Fella - battute e frecciatine con l'ex fidanzato Nicola Panico : Sara Affi Fella ha voltato definitivamente pagina dopo il famoso scandalo che l'ha coinvolta poco dopo la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi.Dopo aver fatto mea culpa sulle pagine del settimanale Chi e dopo aver aperto un profilo nuovo di zecca su Instagram sul quale ha ribadito le scuse praticamente a chiunque, parlando anche di nuovi problemi di salute, l'umore dell'ex ...

Sara Affi Fella e Nicola Panico - frecciatine sui social : “Gradirei rispetto…” : Sara Affi Fella e Nicola Panico, gli ex fidanzati si punzecchiano sui social Il gossip su Sara Affi Fella non si ferma! L’ex tronista di Uomini e Donne infatti sta facendo parlare di sé. Prima per il presunto fidanzamento con Francesco Fedato, calciatore del Trapani, e poi per gli aggiornamenti sulla vita privata. A generare […] L'articolo Sara Affi Fella e Nicola Panico, frecciatine sui social: “Gradirei rispetto…” ...

Sara Affi Fella riparla dello scandalo a Uomini e Donne : 'Mi sento una persona migliore' : Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l'ha vista protagonista a Uomini e Donne qualche mese fa, dove venne smascherata dal suo ex fidanzato Nicola Panico, il quale rivelò a tutti che la ragazza aveva preso in giro la redazione del dating show tenendo nascosta la loro relazione. Una confessione che ha messo Sara 'alla berlina', al punto da costringerla a cancellare il suo vecchio profilo Instagram e a stare per diversi mesi lontana ...

Sara Affi Fella e il periodo buio dopo Uomini e Donne : ecco come sta oggi : Sara Affi Fella ripensa a Uomini e Donne e al periodo buio dopo lo scandalo: l’ex tronista aggiorna i fan Sara Affi Fella è un nome che ancora oggi fa discutere molto i fan di Uomini e Donne. dopo lo scandalo che l’ha travolta al Trono Classico e il lungo periodo di assenza dai social, […] L'articolo Sara Affi Fella e il periodo buio dopo Uomini e Donne: ecco come sta oggi proviene da Gossip e Tv.