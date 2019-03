Sanità | il ministro Grillo | “In Calabria valutiamo l’invio della Protezione civile”

Autonomia - il ministro Grillo : la Sanità non si tocca. L'allarme dei giuristi : Anche la Lega, ha detto, 'è un partito ormai nazionale e ha la necessità di dare risposta ai territori e non possono portare avanti una politica a vantaggio di alcuni territori a svantaggio degli ...

Consiglio Superiore di Sanità : il Ministro Grillo nomina 30 membri non di diritto : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha firmato oggi il decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità. “La squadra è finalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla a tutti. Abbiamo scelto il top assoluto per esclusivi meriti scientifici e in trasparenza. Il merito dev’essere finalmente la bussola che orienta le nomine in questo Paese“, ha dichiarato il Ministro. La scelta ...