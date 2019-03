Salvini | Vado fino in fondo | vediamo chi ha la testa più dura nel governo

Tav - Conte : «Condividere i dubbi con Francia e Ue». Salvini sull’ipotesi crisi : «Vado fino in fondo» : Il premier parla dell’opera che spacca il governo gialloverde: «Non sono affatto convinto che questo progetto sia quello di cui l’Italia ha bisogno». Ma il vice premier insiste: «Vediamo chi ha la testa più dura tra me e Di Maio. Nessun ministro della Lega firmerà per fermare i lavori»

Salvini : "Sulla Tav vado fino in fondo - vediamo chi tra me e Di Maio ha la testa più dura" | Entrambi evocano la crisi : Il ministro dell'Interno ospite della prima puntata di "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio

Manifestazione Milano - Salvini : 'Vado avanti e non cambio idea' : "Bene le manifestazioni pacifiche, ma io non cambio idea e vado avanti per il bene degli italiani: in Italia si arriva solo col permesso, lotta dura a scafisti, trafficanti, mafiosi e sfruttatori". Lo ...

Salvini atteso a Chiomonte - Di Maio insiste : "Io non ci vado - lo scavo per la Tav non è mai iniziato" : Momenti di tensione tra polizia e manifestanti No Tav, a Chiomonte, dove questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini visita il cantiere della Torino-Lione. Alcune decine di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia ad Alta Velocità si sono radunate nei pressi della centrale. Sul posto la polizia in assetto antisommossa ha reagito ad alcune provocazioni con qualche manganellata. Nella zona ...

Salvini sul caso Diciotti : "Preparate le arance se vado a San Vittore. C'è un'invasione di campo di giudici di sinistra" : Migranti, i procuratori critici con la linea del ministro degli Interni: "Ingolfa i tribunali". La Corte d'appello di Salerno: "Sulle richieste d'asilo cresceranno i ricorsi". Il procuratore Saluzzo: "Pietà l'è morta"

Salvini alla cena vip : Di Battista? Vado dove mi invitano : Roma, 15 gen., askanews, - 'Perché dovrei stare lontano da Nordio, dalla Severino, da Cairo? Il mio dovere è ascoltare e incontrare tutti. Il 90% dei giudici, magistrati, avvocati fa bene il suo ...

A Salvini piace Baglioni - quando canta. 'Quest'anno non vado a Sanremo' : Milano, 12 gen., askanews, - 'A me piace Baglioni. Mio figlio mi dice che ascolto musica vecchia: Battisti, De Andrè, Vasco e Baglioni. Mi piace quando cantano, poi ogni cantante ha diritto di ...

Migranti su Sea Watch - Conte : 'Li vado a prendere con l'aereo'. Salvini risponde : 'Non cambio idea' : In attesa che si sblocchi la trattativa a Bruxelles per trasferire i profughi in diversi Paesi europei, botta e risposta fra il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno per il trasferimento ...

