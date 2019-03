Salute | pochi controllano la vista | visite gratis per la Settimana del Glaucoma

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Basta una visita completa per diagnosticare una malattia oculare che spesso non dà sintomi nelle fasi iniziali, ma può danneggiare irreparabilmente il campo visivo sino alla cecità. Però otto persone su dieci, seppure a rischio di, non si sottopongono aoculistiche regolari. Lo hanno ricordato gli esperti intervenuti oggi a Roma alla presentazione dell’11 edizione dellamondiale del, che si celebra dal 10 al 16 marzo con Iapb Italia onlus, Soi e Sigla.Per dare scacco aloccorre puntare sulla prevenzione, come ha ricordato il ministro dellaGiulia Grillo in un messaggio agli organizzatori.“La disabilità provocata da tale patologia – ha scritto il ministro – si può prevenire purché la malattia sia diagnosticata e curata tempestivamente. Per questo la task force creata dall’Agenzia internazionale per la ...

GuglielmoZambe2 : RT @RRobitt2011: Lo avevo twittato pochi giorni fa ed ero incredulo ma purtroppo è proprio vero! La Determina del Min. Salute autorizza l'i… - GoSalute : Salute: pochi controllano vista, visite gratis per Settimana glaucoma - Ilconservator : RT @ChimicoScettico: Mi era sfuggito che l'INPS di fatto incoraggi la chirurgia preventiva nei soggetti BRCA+ (quando da pochi anni ci sono… -