«RunWithMe» | corri con Diadora la Halloween Half Marathon di Miami

vanityfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) Yes,is back! Con un nuovo contest. E che contest! Ancora una volta il brand sportivo stupisce i running-addicted con un concorso che li porterà a correre oltreoceano.Dopo New York, quando con il contest #RunToNewYorkha accompagnato 20 donne – allenate per otto mesi dall’oro Olimpico a Seoul Gelindo Bordin – a correre la maratona più ambita e celebrata, è la volta di. Proprio così, avete letto bene,, dove i grattacieli si mischiano a palme e mangrovie, dove l’acqua dalle mille sfumature di blu dell’oceano lambisce candide spiagge animate da musica e balli sfrenati, dove mostre e gallerie d’arte non lasciano certo indifferenti, dove le temperature raramente scendono sotto i 20 gradi e dove a novembre si corre la& Freaky 4 Miler 2019, corsa tanto cool quanto la città che la ...