Rugby – Brutte notizie per le Zebre | stagione finita per Giovanni Licata

(Di giovedì 7 marzo 2019)si è sottoposto all’operazione per la ricostruzione del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro: intervento riuscito, ma il giocatore dovrà stare fuori fino a fineLa terza lineamartedì 5 Marzo si è sottoposto ad intervento chirurgico presso la Casa di Cura Città di Parma. Il siciliano classe 1997 -sette volte Azzurro- è stato operato dal Prof. Paolo Adravanti per la ricostruzione del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro, lesionato nella partita di Guinness PRO14 trae Leinster del 16 Febbraio allo Stadio Zaffanella di Viadana (MN). L’operazione è riuscita e la prognosi per il recupero del giocatore è stimata in 3 mesi. Il 23 volte bianconero alla sua primanella rosa della franchigia federale ha già iniziato la fisioterapia, sotto la supervisione dello staff medico e fisioterapico delle ...