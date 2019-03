Roma,Berlusconi indagato per corruzione

Silvioperin atti giudiziari nell'ambito dell'indagine della procura disu alcune presunte sentenze pilotate del Consiglio di Stato. Il 3 marzo 2016 fu annullato l'obbligo per lui di cedere la quota eccedente il 9,99% detenuto in Banca Mediolanum stabilito da Bankitalia.(Di giovedì 7 marzo 2019)

TgLa7 : #Mediolanum : @berlusconi indagato a Roma per #corruzione - petergomezblog : Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta a Roma sulle sentenze pilotate del Consiglio d… - SkyTG24 : #UltimOra #Mediolanum. indagato a #Roma per corruzione Silvio #Berlusconi #canale50 -