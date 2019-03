Roma | vince 2 milioni al gratta e vinci e lascia un biglietto Boom | il titolare del bar

Il Porto vince 3-1 ai supplementari. La Roma è fuori dalla Champions : Anche il Porto rimonta in Champions League. La squadra dell’ex laziale Sergio Conçeiçao Batte la Roma 3-1 ai supplementari e si qualifica ai quarti di finale. All’andata era finita 2-1 per i giallorossi che adesso dovranno gestire i postumi di questa mazzata psicologica e affrontare anche la crisi tecnica e ambientale. Bisogna vedere se Di Francesco resterà sulla panchina della Roma. Il primo tempo è finito 1-1. Vantaggio del Porto ...

La Lazio vince il derby 3-0. Roma un bruttissimo ko in vista del ritorno di Champions : La Lazio batte la Roma per 3-0 e frantuma il sogno giallorosso di agganciare l'Inter al quarto posto. I Romanisti, fermi a 44 punti devono anzi guardarsi le spalle proprio dai biancocelesti quota 41, con una partita in meno, dal Torino a 38 che domani affronterà in casa il Chievo e dall’Atalanta che

Inter - sabato da incubo : se Milan e Roma vincessero - saresti quinta : All'inizio del girone d'andata, la classifica recitava: Inter terza con 39 punti, Milan 31, Roma 30. L'umore di quei giorni in casa nerazzurra era sereno: la qualificazione alla Champions 2019-20 non ...

Calcio : derby Roma. inzaghi vincere - di francesco sfida unica : ROMA - "Siamo una grande squadra, abbiamo qualche punto di ritardo in classifica per colpa degli infortuni, senza i quali non saremmo neppure...

Roma - El Shaarawy al Nike Store di via del Corso. I tifosi : 'Vincete il derby!' : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Roma - Come un anno fa, Stephan El Shaarawy questo pomeriggio ha presentato i ...

Szczesny fa arrabbiare la Roma : “Pinsoglio vincente quanto Totti” : Juventus, Wojciech Szczesny ha parlato del suo collega bianconero Pinsoglio, confrontandolo a Francesco Totti Juventus, Wojciech Szczesny ha fatto un po’ arrabbiare i tifosi della Roma. Il portiere bianconero, parlando ai microfoni del canale polacco Foot Truck, ha fatto una battuta sul compagno Pinsoglio, terzo portiere della rosa di Allegri. All’interno del suo intervento però, qualcuno ci ha visto una mancanza di rispetto ...

De Rossi che fare? La Roma con lui vince molto di più - ma ora va gestito : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Fosse per Eusebio Di Francesco , lui non ci rinuncerebbe mai a De Rossi , scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Per la qualità, il carisma e la specificità del giocatore applicata al ruolo. De Rossi, però, in campo non ci può più andare sempre, perché il ginocchio destro va gestito e sovraccaricarlo ...

Oscar 2019 - trionfa Green Book : Alfonso Cuaron ne vince 3 con Roma : Oscar 2019, i vincitori: Green Book miglior film - Alfonso Cuaron miglior regista Green Book e Roma si spartiscono gli Oscar più importanti. Benissimo Bohemian Rhapsody e Black Panther. Una 91esima edizione degli Oscar noiosissima, anche perché priva di conduttore, ma non senza sorprese. Ad un passo dal traguardo Netflix ha clamorosamente sbragato, cedendo la statuetta più ambita a ...

Oscar 2019 - "Grazie Messico" : il Roma di Cuaron vince il premio di Miglior Fotografia e anche come film straniero : E' stato assegnato al film ' Roma ' del regista messicano Alfonso Cuaròn l'Oscar per la Migliore Fotografia. 'Grazie Messico', ha detto il regista sul palco stringendo la statuetta. Il film prodotto ...